106 из 128 российских БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 17 августа российские оккупанты запустили 128 БПЛА по Украине.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировались со сторон Курска, Орела, Приморско-Ахтарска (РФ) и ВОТ Донецка.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадания вражеских дронов в 14 точках, а также падение сбитых (обломки) в 2 точках.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских БПЛА.
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