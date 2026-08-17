106 из 128 российских БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 17 августа российские оккупанты запустили 128 БПЛА по Украине.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Пуски фиксировались со сторон Курска, Орела, Приморско-Ахтарска (РФ) и ВОТ Донецка.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадания вражеских дронов в 14 точках, а также падение сбитых (обломки) в 2 точках.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских БПЛА.

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