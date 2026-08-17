106 зі 128 російських БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 17 серпня російські окупанти випустили 128 БпЛА по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька російських БпЛА.

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