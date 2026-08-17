Развернуты дополнительные подразделения перехватчиков для защиты гражданских судов, - ВМС

Военно-морские силы ВСУ развертывают дополнительные подразделения БПЛА-перехватчиков для защиты гражданских судов от российских ударов.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Подвел итоги работы корабельно-катерного состава Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в первом полугодии 2026 года.

Приоритет – защита гражданского судоходства и нашего побережья от вражеских атак. За этот период кораблями и катерами пройдено около 350 тысяч морских миль, совершено более 7 тысяч выходов в море. Развернуты дополнительные подразделения БПЛА-перехватчиков, работа над усилением этого направления продолжается. "Заслушав доклады о состоянии кораблей, подготовке личного состава, можно сделать вывод, что все сводится к одному – сохранению жизни. Это наша главная цель, которая всегда будет стоять на первом месте", – говорится в сообщении.

Неижпапа отметил, что за последние полгода ВМС существенно укрепили материально-техническую базу.

Читайте также: Турция может предложить создать два коридора безопасности в Черном море для судов, следующих в Россию и Украину, - СМИ

"Появились современные тренажеры, симуляторы, имитаторы дронов и многое другое, что позволяет готовить экипажи в условиях, максимально приближенных к реальным.

Отдельно остановился на обеспечении функционирования зернового коридора: мы должны сделать все возможное для усиления безопасности гражданского судоходства. Не менее важно техническое состояние корабельно-катерного состава: ремонт кораблей, совершенствование вооружения и военной техники", — рассказал командующий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нанесен удар по позициям российского БРК "Бастион" в оккупированном Крыму, — ВМС. ВИДЕО