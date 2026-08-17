Розгорнуто додаткові підрозділи перехоплювачів для захисту цивільних суден, - ВМС

Військово-морські сили ЗСУ розгортають додаткові підрозділи БпЛА-перехоплювачів для захисту цивільних суден від російських ударів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Підбив підсумки роботи корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України у першому півріччі 2026 року.

Пріоритет – захист цивільного судноплавства та нашого узбережжя від ворожих атак. За цей період кораблями та катерами пройдено близько 350 тисяч морських миль, здійснено понад 7 тисяч виходів у море. Розгорнуто додаткові підрозділи БпЛА-перехоплювачів, робота над посиленням цього напрямку триває. Заслухав доповіді про стан кораблів, підготовку особового складу, усе зводиться до одного – збереження життя. Це наша головна мета, яка завжди стоятиме на першому місці", - йдеться в повідомленні.

Неїжпапа зауважив, що за останні пів року ВМС суттєво зміцнили матеріально-технічну базу.

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"З'явились сучасні тренажери, симулятори, імітатори дронів та багато іншого, що дозволяє готувати екіпажі в умовах, максимально наближених до реальних.

Окремо зупинився на забезпеченні функціонування зернового коридору, маємо зробити усе можливе для посилення безпеки цивільного судноплавства. Не менш важливим є технічний стан корабельно-катерного складу: ремонт кораблів, вдосконалення озброєння та військової техніки", - розповів командувач.

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