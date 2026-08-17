Поражены места хранения ударных БПЛА и средства управления противника в оккупированном Крыму и на Херсонщине, - Генштаб

В ночь на 17 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что уничтожили Силы обороны?

Так, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта.

Кроме того, поражена наземная станция управления БПЛА "Орион" в Новофедоровке (ВОТ АР Крым).

Также украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке, во временно оккупированном россиянами Крыму, и пункт связи и питания ретранслятора БПЛА на Тендровской косе Херсонской области.

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Как отмечается, степень нанесенного ущерба уточняется.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что нанесен удар по позициям российского БРК "Бастион" в оккупированном Крыму.

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