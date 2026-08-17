Поражены места хранения ударных БПЛА и средства управления противника в оккупированном Крыму и на Херсонщине, - Генштаб
В ночь на 17 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что уничтожили Силы обороны?
- Так, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта.
- Кроме того, поражена наземная станция управления БПЛА "Орион" в Новофедоровке (ВОТ АР Крым).
- Также украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке, во временно оккупированном россиянами Крыму, и пункт связи и питания ретранслятора БПЛА на Тендровской косе Херсонской области.
Как отмечается, степень нанесенного ущерба уточняется.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что нанесен удар по позициям российского БРК "Бастион" в оккупированном Крыму.
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