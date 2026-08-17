Уражено місце зберігання ударних БпЛА та засоби управління противника в окупованому Криму і на Херсонщині, - Генштаб
У ніч на 17 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що вполювали Сили оборони?
- Так, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
- Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Новофедорівці (ТОТ АР Крим).
- Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці, в тимчасово окупованому росіянами Криму, та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.
Як зазначається, ступінь завданих збитків уточнюється.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що завдано удару по позиціях російського БРК "Бастіон" в окупованому Криму.
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