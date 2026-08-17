Уражено місце зберігання ударних БпЛА та засоби управління противника в окупованому Криму і на Херсонщині, - Генштаб

У ніч на 17 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що вполювали Сили оборони?

Так, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Новофедорівці (ТОТ АР Крим).

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці, в тимчасово окупованому росіянами Криму, та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

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Як зазначається, ступінь завданих збитків уточнюється.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що завдано удару по позиціях російського БРК "Бастіон" в окупованому Криму.

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