На Коломойского не планировалось никакого покушения, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Покушения на бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского не планировалось.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
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"На Коломойского не планировалось никакого покушения. Именно это следует из ответа Главного следственного управления СБУ и Нацполиции. ... А теперь от СБУ поступил ответ, что они ничего не знают о покушении и передали дело в Нацполицию", - говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, Печерское управление Нацполиции в Киеве заявило, что передавало информацию о возможном покушении в СБУ, но СБУ передало её в следственное управление Нацполиции.
"В свою очередь, главное следственное управление Нацполиции сообщило, что по факту возможного покушения досудебное расследование не ведется.
То есть из всех этих ответов и перекладывания ответственности с одного ведомства на другое можно сделать вывод – что НИКАКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКУШЕНИЯ НЕ БЫЛО", – добавил парламентарий.
Что этому предшествовало?
- В январе 2026 года Игоря Коломойского, находящегося в СИЗО, должны были доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения.
- Однако его не доставили, поскольку появилась информация, что "неустановленными лицами планируется осуществить покушение на жизнь и здоровье Коломойского".
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