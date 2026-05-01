Коломойскому сообщено о новом подозрении — в мошенническом завладении более 100 млн грн, - СБУ

Коломойскому сообщили о новом подозрении: что известно?

Бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщили об очередном подозрении.

Подробности

По данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском

По данным следствия, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.

"Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", — говорится в сообщении.

Впоследствии часть этих активов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.

Читайте также: Дело "Укрнафты": Суд Швеции окончательно отказал компаниям Коломойского во взыскании с Украины $6 миллиардов

Убытки

Установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", — пояснили в СБУ.

В настоящее время Коломойскому сообщено о подозрении в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Смотрите также: "Меня предупредил Миндич": Коломойский в суде заявил об утечке информации о своем задержании

В чем подозревают Коломойского

Читайте: Коломойскому продлили арест до 22 марта по делу о заказном убийстве

Топ комментарии
+18
Виліз Коломойші серіяльчик про Голобородька боком. А він так сподівався.
01.05.2026 12:27 Ответить
+10
Скажіть Олєгу, щоб перебити плівки Міндича, треба оголошувати підозру, мінімум, Трампу.
01.05.2026 12:55 Ответить
+9
Буратіно грабує Карабаса
А чомусь страждає український народ.
01.05.2026 12:37 Ответить
01.05.2026 12:27 Ответить
Час до КАСИ , папа Карла ! Незабаром і "🤢🤥буратіно " підійдє
01.05.2026 16:02 Ответить
Мабуть цим серіальчиком про бородату бабу хочуть перебити серіальчик про міндічгейт і кооператив ДИНАСТІЯ
01.05.2026 17:02 Ответить
01.05.2026 12:30 Ответить
Довгограючий серіал - потім вискакують правки Лозового і підозри гасяться
01.05.2026 12:31 Ответить
Бенеціон вже сам хоче здатися американському Мінфіну?
01.05.2026 12:39 Ответить
01.05.2026 12:37 Ответить
Закон життя.
Коли головою за український нарід думають блоХери- журнашлюшки та підтанцьовка Коломойського & Ко, у українського народу страдає дупа, та інші частини тіла.
01.05.2026 14:10 Ответить
А я казав, шо дурачок, як тільки він повернувся в Україну. Дивно що досі ще живий, всі диктатори, у всі часи завжди знищували тих, завдяки кому прийшли до влади.
01.05.2026 12:48 Ответить
не дурачок,а безмірно - тупо , жадібний , як і ойго учні міндіч-зеленскій
01.05.2026 16:06 Ответить
01.05.2026 12:55 Ответить
01.05.2026 13:33 Ответить
В свете последних событий 100 млн - пыль.
01.05.2026 12:59 Ответить
Якщо вже "зробили", згідно партійного лозунгу "зробимо їх ще раз", головного фінансиста рос.проекту "сн",то тим більше,зроблять і дрібних вибілювачів цього проекту,в т.ч. його ботів.
01.05.2026 13:09 Ответить
Человек купил Лукьяновский штрафной изолятор и живёт в нём на легальных условиях. Есть и купчая и банковская квитанция.
01.05.2026 13:23 Ответить
Такі звинувачення,так довго не(йде) слідство. Жодна справа не в суді. Враження,що підслідний сам визначає строк свого перебування в СІЗО. І йому там комфортно. Решта-бла-бла-бла для публіки та закінчення строків давності. МВС, СБУ та інші бу ,бравіссімо!
01.05.2026 13:46 Ответить
Пацан.
01.05.2026 14:11 Ответить
Старі-нові звинувачення, але ж як актуально! Марафон до Міндіча не добіжить!
01.05.2026 14:38 Ответить
Нові підозри - це підстава,інструмент тримати К. під вартою більше року, в недосяжності правосуддя США...Це єдине,що погрожує олігарху...Аж ніяк не Зеленський,або нереальний вирок ім'ям України. Крапка.
01.05.2026 14:58 Ответить
Коли ви вже хоч одну справу до судду доведети ,цей виродок обікрав країну щонайменше на 10 мільярдів доларів ,а вони з ним граются в дурника,може тому що саме ця мерзота привела до влади нинішню корупційну некомпетентну владу.
01.05.2026 15:22 Ответить
А це вже по махінаціям в Приватбанку...
01.05.2026 15:46 Ответить
Красть надо так, чтоби нє стидно било сідєть.
01.05.2026 15:51 Ответить
І тільки до ,,ахмєткі", який здав Донбас, надсилав гумконвої сєпарам і привів війну в Україну жодних питань, у жодного уряду не було і наразі немає!!
01.05.2026 16:20 Ответить
01.05.2026 17:49 Ответить
 
 