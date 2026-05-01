Коломойскому сообщено о новом подозрении — в мошенническом завладении более 100 млн грн, - СБУ
Бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщили об очередном подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском
По данным следствия, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.
"Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.
Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", — говорится в сообщении.
Впоследствии часть этих активов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.
Убытки
Установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.
"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", — пояснили в СБУ.
В настоящее время Коломойскому сообщено о подозрении в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
В чем подозревают Коломойского
- Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
- 2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
- 7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского в связи с истечением сроков досудебного следствия, сославшись на "поправки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.
- 15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
- В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).
А чомусь страждає український народ.
Коли головою за український нарід думають блоХери- журнашлюшки та підтанцьовка Коломойського & Ко, у українського народу страдає дупа, та інші частини тіла.