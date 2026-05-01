Коломойскому сообщено о новом подозрении — в мошенническом завладении более 100 млн грн, - СБУ

Бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщили об очередном подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском

По данным следствия, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.

"Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", — говорится в сообщении.

Впоследствии часть этих активов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.

Убытки

Установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", — пояснили в СБУ.

В настоящее время Коломойскому сообщено о подозрении в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В чем подозревают Коломойского

