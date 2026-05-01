Коломойському повідомлено про нову підозру - у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн, - СБУ

Колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України повідомили про ще одну підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Коломойського

За даними слідства, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

"Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу", - йдеться в повідомленні.

Згодом частина цих активів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Збитки

Встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

"За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій", - пояснили в СБУ.

Наразі Коломойському повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

У чому підозрюють Коломойського

