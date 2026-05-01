Коломойському повідомлено про нову підозру - у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн, - СБУ

Коломойському повідомили про нову підозру: що відомо?

Колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України повідомили про ще одну підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Коломойського

За даними слідства, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

"Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу", - йдеться в повідомленні.

Згодом частина цих активів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Читайте також: Справа "Укрнафти": Суд Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 мільярдів

Збитки

Встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

"За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій", - пояснили в СБУ.

Наразі Коломойському повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Також дивіться: "Мене попередив Міндіч": Коломойський у суді заявив про витік інформації щодо свого затримання

У чому підозрюють Коломойського

Читайте: Коломойському продовжено арешт до 22 березня у справі про замовне вбивство

Виліз Коломойші серіяльчик про Голобородька боком. А він так сподівався.
01.05.2026 12:27 Відповісти
Скажіть Олєгу, щоб перебити плівки Міндича, треба оголошувати підозру, мінімум, Трампу.
01.05.2026 12:55 Відповісти
Буратіно грабує Карабаса
А чомусь страждає український народ.
01.05.2026 12:37 Відповісти
Виліз Коломойші серіяльчик про Голобородька боком. А він так сподівався.
Час до КАСИ , папа Карла ! Незабаром і "🤢🤥буратіно " підійдє
01.05.2026 16:02 Відповісти
Мабуть цим серіальчиком про бородату бабу хочуть перебити серіальчик про міндічгейт і кооператив ДИНАСТІЯ
01.05.2026 17:02 Відповісти
8 !
01.05.2026 12:30 Відповісти
Довгограючий серіал - потім вискакують правки Лозового і підозри гасяться
01.05.2026 12:31 Відповісти
Бенеціон вже сам хоче здатися американському Мінфіну?
01.05.2026 12:39 Відповісти
Закон життя.
Коли головою за український нарід думають блоХери- журнашлюшки та підтанцьовка Коломойського & Ко, у українського народу страдає дупа, та інші частини тіла.
01.05.2026 14:10 Відповісти
А я казав, шо дурачок, як тільки він повернувся в Україну. Дивно що досі ще живий, всі диктатори, у всі часи завжди знищували тих, завдяки кому прийшли до влади.
01.05.2026 12:48 Відповісти
не дурачок,а безмірно - тупо , жадібний , як і ойго учні міндіч-зеленскій
01.05.2026 16:06 Відповісти
Скажіть Олєгу, щоб перебити плівки Міндича, треба оголошувати підозру, мінімум, Трампу.
!!!!!!!!!!!!!
01.05.2026 13:33 Відповісти
В свете последних событий 100 млн - пыль.
01.05.2026 12:59 Відповісти
Якщо вже "зробили", згідно партійного лозунгу "зробимо їх ще раз", головного фінансиста рос.проекту "сн",то тим більше,зроблять і дрібних вибілювачів цього проекту,в т.ч. його ботів.
01.05.2026 13:09 Відповісти
Человек купил Лукьяновский штрафной изолятор и живёт в нём на легальных условиях. Есть и купчая и банковская квитанция.
01.05.2026 13:23 Відповісти
Такі звинувачення,так довго не(йде) слідство. Жодна справа не в суді. Враження,що підслідний сам визначає строк свого перебування в СІЗО. І йому там комфортно. Решта-бла-бла-бла для публіки та закінчення строків давності. МВС, СБУ та інші бу ,бравіссімо!
01.05.2026 13:46 Відповісти
Пацан.
01.05.2026 14:11 Відповісти
Старі-нові звинувачення, але ж як актуально! Марафон до Міндіча не добіжить!
01.05.2026 14:38 Відповісти
Нові підозри - це підстава,інструмент тримати К. під вартою більше року, в недосяжності правосуддя США...Це єдине,що погрожує олігарху...Аж ніяк не Зеленський,або нереальний вирок ім'ям України. Крапка.
01.05.2026 14:58 Відповісти
Коли ви вже хоч одну справу до судду доведети ,цей виродок обікрав країну щонайменше на 10 мільярдів доларів ,а вони з ним граются в дурника,може тому що саме ця мерзота привела до влади нинішню корупційну некомпетентну владу.
01.05.2026 15:22 Відповісти
А це вже по махінаціям в Приватбанку...
01.05.2026 15:46 Відповісти
Красть надо так, чтоби нє стидно било сідєть.
01.05.2026 15:51 Відповісти
І тільки до ,,ахмєткі", який здав Донбас, надсилав гумконвої сєпарам і привів війну в Україну жодних питань, у жодного уряду не було і наразі немає!!
01.05.2026 16:20 Відповісти
