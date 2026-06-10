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Новости Дела Коломойского
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Адвокат Карпенко требует от Коломойского 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство

Покушение на Карпенко: против Коломойского подан иск на 100 млн долларов

Адвокат Сергей Карпенко подал иск, в котором требует от Игоря Коломойского 4,4 млрд грн (почти $100 млн) в качестве моральной компенсации за покушение на его убийство.

Об этом пишут "Українські новини", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Иск подан в Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает дело об организации заказного убийства Карпенко в 2003 году.

По данным следствия, причиной покушения на Карпенко стал отказ адвоката внести изменения в документы о собрании акционеров запорожского комбината "Дніпроспецсталь" в интересах Коломойского. В августе 2003 года в Феодосии на адвоката напали четверо исполнителей. Они нанесли ему удары металлическим прутом по голове и многочисленные ножевые ранения в грудь, живот и спину. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Четверо исполнителей преступления были приговорены к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет. В 2005 году дело в отношении предполагаемого заказчика было выделено в отдельное производство. В том же году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство.

В 2024 году Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

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Автор: 

иск (621) Коломойский Игорь (1804)
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Топ комментарии
+2
беня вкрав мільярди баксів.., та вимога для нього комариний укус.
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10.06.2026 16:23 Ответить
+2
Увʼязнення вимагають прокурори. А моральна компенсація це особисто людині за пережиті негативні, шкідливі для здоровʼя емоції, це існуюча практика в цивільних країнах.
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10.06.2026 16:40 Ответить
+1
А нічого у адвоката не злипнеться?
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10.06.2026 16:20 Ответить
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Цікаво скільки з Бені за 20 років витягли грошей,щоб цю справу "мурижили" та волокитили...І це ,прикриття,було на рівні вищого керівництва Генеральної прокуратури, МВС, СБУ...Хоча,при його феноменальній ...."бережливості" питання могло обмежитися....котлетами.
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10.06.2026 16:18 Ответить
А нічого у адвоката не злипнеться?
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10.06.2026 16:20 Ответить
беня вкрав мільярди баксів.., та вимога для нього комариний укус.
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10.06.2026 16:23 Ответить
До часу, коли суд визнає, що беня має сплатити Карпенку ці кошти - він пройде через касу і буде бідний, як церковна миша.
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10.06.2026 16:27 Ответить
Спасибо адвокату за то, что спас "Днепроспецсталь" от этого жида!
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10.06.2026 16:28 Ответить
чому адвокат вимагає гроші, а не довічного ув'язнення для коломойського?

чи це тепер новий зміст фрази "по справєдлівості"?
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10.06.2026 16:30 Ответить
Увʼязнення вимагають прокурори. А моральна компенсація це особисто людині за пережиті негативні, шкідливі для здоровʼя емоції, це існуюча практика в цивільних країнах.
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10.06.2026 16:40 Ответить
Срок исковой давности по этому делу 15 лет. Никто Беню по нему не посадит, а вот зато от американского правосудия прикроют, и будут мурыжить это дело до самой Бениной смерти.
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10.06.2026 16:39 Ответить
как хорошо жиды пристроились в украине
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10.06.2026 16:54 Ответить
Мені здається, що розслідування цієї справи - це щоб Беню не віддати в США. По цій справі давно пройшли сроки давності.
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10.06.2026 16:51 Ответить
а почему не 4,3?
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10.06.2026 16:53 Ответить
Курс такой, дубина стоеросовая
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10.06.2026 17:21 Ответить
 
 