Адвокат Карпенко требует от Коломойского 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство

Адвокат Сергей Карпенко подал иск, в котором требует от Игоря Коломойского 4,4 млрд грн (почти $100 млн) в качестве моральной компенсации за покушение на его убийство.

Об этом пишут "Українські новини", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Иск подан в Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает дело об организации заказного убийства Карпенко в 2003 году.

По данным следствия, причиной покушения на Карпенко стал отказ адвоката внести изменения в документы о собрании акционеров запорожского комбината "Дніпроспецсталь" в интересах Коломойского. В августе 2003 года в Феодосии на адвоката напали четверо исполнителей. Они нанесли ему удары металлическим прутом по голове и многочисленные ножевые ранения в грудь, живот и спину. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Четверо исполнителей преступления были приговорены к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет. В 2005 году дело в отношении предполагаемого заказчика было выделено в отдельное производство. В том же году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство.

В 2024 году Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

Читайте: Коломойский и Боголюбов проиграли апелляцию: должны вернуть "ПриватБанку" 3 миллиарда долларов

Читайте: У экс-генпрокурора Пискуна прошли обыски во Франции по делу Коломойского, - СМИ