Адвокат Карпенко требует от Коломойского 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство
Адвокат Сергей Карпенко подал иск, в котором требует от Игоря Коломойского 4,4 млрд грн (почти $100 млн) в качестве моральной компенсации за покушение на его убийство.
Об этом пишут "Українські новини", передает Цензор.НЕТ.
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Иск подан в Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает дело об организации заказного убийства Карпенко в 2003 году.
По данным следствия, причиной покушения на Карпенко стал отказ адвоката внести изменения в документы о собрании акционеров запорожского комбината "Дніпроспецсталь" в интересах Коломойского. В августе 2003 года в Феодосии на адвоката напали четверо исполнителей. Они нанесли ему удары металлическим прутом по голове и многочисленные ножевые ранения в грудь, живот и спину. Врачам удалось спасти ему жизнь.
Четверо исполнителей преступления были приговорены к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет. В 2005 году дело в отношении предполагаемого заказчика было выделено в отдельное производство. В том же году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство.
В 2024 году Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.
- Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанк", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
- 2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
- 7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанк". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского в связи с истечением сроков досудебного следствия, сославшись на "поправки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.
- 15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
- В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).
- 1 мая 2026 года Коломойскому сообщили о подозрении в завладении более 100 млн грн.
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