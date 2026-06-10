Адвокат Карпенко вимагає від Коломойського 4,4 млрд грн моральної компенсації за замах на вбивство
Адвокат Сергій Карпенко подав позов, в якому вимагає від Ігоря Коломойського 4,4 млрд грн (майже $100 млн) моральної компенсації за замах на своє вбивство.
Про це пишуть "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Позов подано до Шевченківського райсуду Києва, що розглядає провадження щодо організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році.
За даними слідства, причиною замаху на Карпенка стала відмова адвоката внести зміни до документів про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" в інтересах Коломойського. У серпні 2003 року у Феодосії на адвоката напали четверо виконавців. Вони завдали йому ударів металевим прутом по голові та численних ножових поранень у груди, живіт і спину. Лікарям вдалося врятувати його життя.
Чотирьох виконавців злочину засудили до позбавлення волі на строки від шести до дванадцяти років. У 2005 році справу щодо ймовірного замовника було виділено в окреме провадження. Того ж року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство.
У 2024 році Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
- Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.
- 2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.
- 7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.
- 15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
- У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).
- 1 травня 2026 року Коломойському повідомили про підозру у заволодінні понад 100 млн грн.
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