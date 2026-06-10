Адвокат Карпенко вимагає від Коломойського 4,4 млрд грн моральної компенсації за замах на вбивство

Адвокат Сергій Карпенко подав позов, в якому вимагає від Ігоря Коломойського 4,4 млрд грн (майже $100 млн) моральної компенсації за замах на своє вбивство.

Про це пишуть "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Позов подано до Шевченківського райсуду Києва, що розглядає провадження щодо організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році.

За даними слідства, причиною замаху на Карпенка стала відмова адвоката внести зміни до документів про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" в інтересах Коломойського. У серпні 2003 року у Феодосії на адвоката напали четверо виконавців. Вони завдали йому ударів металевим прутом по голові та численних ножових поранень у груди, живіт і спину. Лікарям вдалося врятувати його життя.

Чотирьох виконавців злочину засудили до позбавлення волі на строки від шести до дванадцяти років. У 2005 році справу щодо ймовірного замовника було виділено в окреме провадження. Того ж року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство.

У 2024 році Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

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