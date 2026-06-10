УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11289 відвідувачів онлайн
Новини Справи Коломойського
1 223 12

Адвокат Карпенко вимагає від Коломойського 4,4 млрд грн моральної компенсації за замах на вбивство

Замах на Карпенка: проти Коломойського подано позов на 100 млн доларів

Адвокат Сергій Карпенко подав позов, в якому вимагає від Ігоря Коломойського 4,4 млрд грн (майже $100 млн) моральної компенсації за замах на своє вбивство.

Про це пишуть "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Позов подано до Шевченківського райсуду Києва, що розглядає провадження щодо організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році.

За даними слідства, причиною замаху на Карпенка стала відмова адвоката внести зміни до документів про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" в інтересах Коломойського. У серпні 2003 року у Феодосії на адвоката напали четверо виконавців. Вони завдали йому ударів металевим прутом по голові та численних ножових поранень у груди, живіт і спину. Лікарям вдалося врятувати його життя.

Чотирьох виконавців злочину засудили до позбавлення волі на строки від шести до дванадцяти років. У 2005 році справу щодо ймовірного замовника було виділено в окреме провадження. Того ж року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство.

У 2024 році Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Читайте: Коломойський і Боголюбов програли апеляцію: мають повернути "ПриватБанку" $3 мільярди

Читайте: У ексгенпрокурора Піскуна відбулися обшуки у Франції щодо справи Коломойського, - ЗМІ

Автор: 

позов (489) Коломойський Ігор (3117)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
беня вкрав мільярди баксів.., та вимога для нього комариний укус.
показати весь коментар
10.06.2026 16:23 Відповісти
+2
Увʼязнення вимагають прокурори. А моральна компенсація це особисто людині за пережиті негативні, шкідливі для здоровʼя емоції, це існуюча практика в цивільних країнах.
показати весь коментар
10.06.2026 16:40 Відповісти
+1
А нічого у адвоката не злипнеться?
показати весь коментар
10.06.2026 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво скільки з Бені за 20 років витягли грошей,щоб цю справу "мурижили" та волокитили...І це ,прикриття,було на рівні вищого керівництва Генеральної прокуратури, МВС, СБУ...Хоча,при його феноменальній ...."бережливості" питання могло обмежитися....котлетами.
показати весь коментар
10.06.2026 16:18 Відповісти
А нічого у адвоката не злипнеться?
показати весь коментар
10.06.2026 16:20 Відповісти
беня вкрав мільярди баксів.., та вимога для нього комариний укус.
показати весь коментар
10.06.2026 16:23 Відповісти
До часу, коли суд визнає, що беня має сплатити Карпенку ці кошти - він пройде через касу і буде бідний, як церковна миша.
показати весь коментар
10.06.2026 16:27 Відповісти
Спасибо адвокату за то, что спас "Днепроспецсталь" от этого жида!
показати весь коментар
10.06.2026 16:28 Відповісти
чому адвокат вимагає гроші, а не довічного ув'язнення для коломойського?

чи це тепер новий зміст фрази "по справєдлівості"?
показати весь коментар
10.06.2026 16:30 Відповісти
Увʼязнення вимагають прокурори. А моральна компенсація це особисто людині за пережиті негативні, шкідливі для здоровʼя емоції, це існуюча практика в цивільних країнах.
показати весь коментар
10.06.2026 16:40 Відповісти
Срок исковой давности по этому делу 15 лет. Никто Беню по нему не посадит, а вот зато от американского правосудия прикроют, и будут мурыжить это дело до самой Бениной смерти.
показати весь коментар
10.06.2026 16:39 Відповісти
как хорошо жиды пристроились в украине
показати весь коментар
10.06.2026 16:54 Відповісти
Мені здається, що розслідування цієї справи - це щоб Беню не віддати в США. По цій справі давно пройшли сроки давності.
показати весь коментар
10.06.2026 16:51 Відповісти
а почему не 4,3?
показати весь коментар
10.06.2026 16:53 Відповісти
Курс такой, дубина стоеросовая
показати весь коментар
10.06.2026 17:21 Відповісти
 
 