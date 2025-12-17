У ексгенпрокурора Піскуна відбулися обшуки у Франції щодо справи Коломойського, - ЗМІ
Французькі правоохоронці провели 16 грудня обшуки на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили в Державному бюро розслідувань.
Обшуки проводили за запитом ДБР
У ДБР не назвали імені прокурора — лише заявили, що під час обшуків у французької сторони виникли підстави затримати ексгенпрокурора.
Причина слідчих дій
Причину обшуків у бюро не уточнили, однак видання ZN.UA з посиланням на джерела повідомляло, що слідчі дії стосуються справи бізнесмена Ігоря Коломойського. Його підозрюють в організації замаху на адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.
Слідчі вважають, що Піскун отримав хабар для закриття провадження, додали журналісти.
- Напередодні, 16 грудня, обшуки відбувались на віллі Піскуна у передмісті Ніцци, де він проживає із родиною, а 17 грудня –– у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання цієї нерухомості.
Видання додало, що під час обшуків у будинку Піскуна там знайшли "низку надзвичайно цікавих документів", що не мають відношення до справи про підозру Коломойському.
Довідка
- Піскун був генпрокурором з 2002-й по 2007 рік, а згодом — нардепом V та VI скликання від Партії регіонів. А у 2020 році ненадовго став радником генпрокурорки Ірини Венедиктової.
Що відомо про справу з замахом на адвоката Сергія Карпенка
Зазначимо, що одну зі справ стосовно Коломойського розглядають у межах розслідування організації замовного вбивства адвоката, директора українсько-американської консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році.
Слідство вважає, що бізнесмен "з мотивів особистої помсти" замовив вбивство Карпенка — за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.
Підозру Коломойському оголосили у травні 2024 року та відправили під варту.
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і це в часи коли ще не так нагліли.. скільки крадуть зараз - страшно уявити
Всі повтікали з награбованим за кордон.
Бо тут боязно їм