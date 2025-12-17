У экс-генпрокурора Пискуна провели обыски во Франции по делу Коломойского, - СМИ
Французские правоохранители провели 16 декабря обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили в Государственном бюро расследований.
Обыски проводились по запросу ГБР
В ГБР не назвали имени прокурора, лишь заявили, что во время обысков у французской стороны возникли основания задержать экс-генпрокурора.
Причина следственных действий
Причину обысков в бюро не уточнили, однако издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что следственные действия касаются дела бизнесмена Игоря Коломойского. Его подозревают в организации покушения на адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.
Следователи считают, что Пискун получил взятку за закрытие производства, добавили журналисты.
- Накануне, 16 декабря, обыски проходили на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а 17 декабря — у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению этой недвижимости.
Издание добавило, что во время обысков в доме Пискуна там нашли "ряд чрезвычайно интересных документов", не имеющих отношения к делу о подозрении Коломойского.
Справка
- Пискун был генпрокурором с 2002 по 2007 год, а затем – нардепом V и VI созыва от Партии регионов. А в 2020 году ненадолго стал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Что известно о деле с покушением на адвоката Сергея Карпенко
Отметим, что одно из дел в отношении Коломойского рассматривается в рамках расследования организации заказного убийства адвоката, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году.
Следствие считает, что бизнесмен "из мотивов личной мести" заказал убийство Карпенко — за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
Подозрение Коломойскому объявили в мае 2024 года и отправили под стражу.
ЧИ ЄС ХОЧЕ БАЧИТИ СВІДЧЕННЯ БЄНІ ДЛЯ США ?
і це в часи коли ще не так нагліли.. скільки крадуть зараз - страшно уявити
Чи "взятка" - лише привід, а насправді шукали "низку надзвичайно цікавих документів", що не мають відношення до справи про підозру Коломойському? Джерело: https://censor.net/ua/n3591070
Всі повтікали з награбованим за кордон.
Нові таємниці плівок Міндіча. Де підозра Єрмаку? Конверти нардепам. Продовження Мідас|МАГАМЕДРАСУЛОВ
Він "звичайний пенсіонер", котрий має власну віллу в Ніцці.😆
І це ще вчителі, котрі при Зеленському "отримують" по 4 тисячі доларів в місяць на пенсію не вийшли.😂
