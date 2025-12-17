РУС
У экс-генпрокурора Пискуна провели обыски во Франции по делу Коломойского, - СМИ

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
Фото: Право на владу

Французские правоохранители провели 16 декабря обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили в Государственном бюро расследований.

Обыски проводились по запросу ГБР

В ГБР не назвали имени прокурора, лишь заявили, что во время обысков у французской стороны возникли основания задержать экс-генпрокурора.

Причина следственных действий

Причину обысков в бюро не уточнили, однако издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что следственные действия касаются дела бизнесмена Игоря Коломойского. Его подозревают в организации покушения на адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Следователи считают, что Пискун получил взятку за закрытие производства, добавили журналисты.

  • Накануне, 16 декабря, обыски проходили на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а 17 декабря — у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению этой недвижимости.

Издание добавило, что во время обысков в доме Пискуна там нашли "ряд чрезвычайно интересных документов", не имеющих отношения к делу о подозрении Коломойского.

Справка

  • Пискун был генпрокурором с 2002 по 2007 год, а затем – нардепом V и VI созыва от Партии регионов. А в 2020 году ненадолго стал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Что известно о деле с покушением на адвоката Сергея Карпенко

Отметим, что одно из дел в отношении Коломойского рассматривается в рамках расследования организации заказного убийства адвоката, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году. 

Следствие считает, что бизнесмен "из мотивов личной мести" заказал убийство Карпенко — за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Подозрение Коломойскому объявили в мае 2024 года и отправили под стражу.

Коломойский Игорь (1816) обыск (1975) Пискун Святослав (256) Франция (3659) ГБР (3317)
+12
Прокурор живе на віллі у Франції! Чому не на зоні? Зеля?
17.12.2025 20:40 Ответить
+10
колишній генпрокурор, вілла в Ніцці..
і це в часи коли ще не так нагліли.. скільки крадуть зараз - страшно уявити
17.12.2025 20:40 Ответить
+6
та ще паскуда
17.12.2025 20:42 Ответить
Комментировать
НУ ЩО ? ВОВКА НИЩИТЬ БЄНЮ? БО У ФРАНЦІЇ ЙОМУ ПОАТКАЮТЬ
ЧИ ЄС ХОЧЕ БАЧИТИ СВІДЧЕННЯ БЄНІ ДЛЯ США ?
17.12.2025 20:37 Ответить
Прокурор живе на віллі у Франції! Чому не на зоні? Зеля?
17.12.2025 20:40 Ответить
А при чому тут Зеля? Є ще Петя перед ним. Він міг би не по дєтскі навести лад і в судовій, і в правоохоронній системах. Почав, але чомусь не закінчив, адже цілі були трохи інші напевно.
17.12.2025 21:23 Ответить
колишній генпрокурор, вілла в Ніцці..
і це в часи коли ще не так нагліли.. скільки крадуть зараз - страшно уявити
17.12.2025 20:40 Ответить
та ще паскуда
17.12.2025 20:42 Ответить
Як там у Висоцького? - "А которых повело,
повлекло
По лихой дороге -
Тех ветрами сволокло
Прямиком в остроги ... Сколь верёвочка ни вейся - Всё равно совьёшься в кнут.
Дуже влучно. Кожну паскуду знайде "нагорода", бо Бог не фраєр.
17.12.2025 21:10 Ответить
Стісняюсь спитать: а що вони там сподівалися знайти? Конверт, підписаний почерком Коломойського "взятка ат Бєні"?
Чи "взятка" - лише привід, а насправді шукали "низку надзвичайно цікавих документів", що не мають відношення до справи про підозру Коломойському? Джерело: https://censor.net/ua/n3591070
17.12.2025 20:44 Ответить
Мабуть процедура.

Та й відрядження до Франції...
17.12.2025 20:54 Ответить
От скажіть мені чи буде в країні лад коли Вся Оця Шваль не планує жити в Україні.
Всі повтікали з награбованим за кордон.
Бо тут боязно їм
17.12.2025 20:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Qc1bC0vqZ5Q https://www.youtube.com/watch?v=

Нові таємниці плівок Міндіча. Де підозра Єрмаку? Конверти нардепам. Продовження Мідас|МАГАМЕДРАСУЛОВ

https://www.youtube.com/watch?v=Qc1bC0vqZ5Q
17.12.2025 20:44 Ответить
Завжди хотілося це приторне пискуняче рило пропустити через м'ясорубку, ще з часів, коли він на кожній передачі шустера тупим словесним проносом надрочував.
17.12.2025 20:46 Ответить
Скорее всего сейчас у него получше часы, чем были когда-то. Стоимостью в сотни тысяч долларов а не в десятки. Трудяга прокурор.
17.12.2025 20:47 Ответить
Ашкеназі з Буковини ''наколядувавши'' собі в прокуратурі України - спокійно собі живе у Франції.
17.12.2025 20:48 Ответить
Пискун ашкинази?😂 Последний анекдот!А ашкинази знают об этом!Ты ДНК установил глазом!👍
17.12.2025 21:16 Ответить
трижды прокурор на зарплату купил виллу во франции, там однокомнатная-200 000евро
17.12.2025 20:55 Ответить
Відчепіться від Піскуна!🤭
Він "звичайний пенсіонер", котрий має власну віллу в Ніцці.😆

І це ще вчителі, котрі при Зеленському "отримують" по 4 тисячі доларів в місяць на пенсію не вийшли.😂
17.12.2025 20:56 Ответить
це мабуть за ту папку з мокрухою, що ігарьвалєрічу продав
17.12.2025 21:02 Ответить
Вілла у передмісті Ніци? Та він же у сЛавіка-шустрика заявляв шо у нього нічого за кордоном немає, а є у родини, а він живе у них
17.12.2025 21:09 Ответить
У дослідженні проаналізували 75 міст континенту. Найдорожчим для придбання житла у 2024 році залишився Тель-Авів.

Тель-Авів (13 970 євро/м²);
Люксембург (11 074 євро/м²);
Мюнхен (10 800 євро/м²);
Париж (10 760 євро/м²).
17.12.2025 21:10 Ответить
цікаво, скільки ще таких "илітних" українців живе на віллах на лазуровому узбережжі Франції ? До того ж ЄС разом з набором усіх своїх цінностей не проти цього явища
17.12.2025 21:10 Ответить
зовсім не те що США , які хоча б постригли непогано Лазаренка, а далі живи собі вільною людиною і насолоджуйся демократією
17.12.2025 21:15 Ответить
ЄС мало б повернути в Україну всіх корупціонерів. Пакетом. Пакетна пропозиція.
17.12.2025 21:12 Ответить
Давно пора з цим хитрож@пим колобком
17.12.2025 21:20 Ответить
 
 