У экс-генпрокурора Пискуна провели обыски во Франции по делу Коломойского, - СМИ

Французские правоохранители провели 16 декабря обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили в Государственном бюро расследований.

Обыски проводились по запросу ГБР

В ГБР не назвали имени прокурора, лишь заявили, что во время обысков у французской стороны возникли основания задержать экс-генпрокурора.

Причина следственных действий

Причину обысков в бюро не уточнили, однако издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что следственные действия касаются дела бизнесмена Игоря Коломойского. Его подозревают в организации покушения на адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Следователи считают, что Пискун получил взятку за закрытие производства, добавили журналисты.

Накануне, 16 декабря, обыски проходили на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а 17 декабря — у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению этой недвижимости.

Издание добавило, что во время обысков в доме Пискуна там нашли "ряд чрезвычайно интересных документов", не имеющих отношения к делу о подозрении Коломойского.

Справка

Пискун был генпрокурором с 2002 по 2007 год, а затем – нардепом V и VI созыва от Партии регионов. А в 2020 году ненадолго стал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Что известно о деле с покушением на адвоката Сергея Карпенко

Отметим, что одно из дел в отношении Коломойского рассматривается в рамках расследования организации заказного убийства адвоката, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году.

Следствие считает, что бизнесмен "из мотивов личной мести" заказал убийство Карпенко — за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Подозрение Коломойскому объявили в мае 2024 года и отправили под стражу.

