На Коломойського не планувалося ніякого замаху, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Замаху на колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігоря Коломойського не планувалося.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На Коломойського не планувалось ніякого замаху Саме це випливає з відповіді Головного слідчого управління СБУ та Нацполіції. ... А тепер від СБУ є відповідь, що вони нічого не знають про замах і передали справу в Нацполіцію", - йдеться в повідомленні.
За словами Гончаренка, Печерське управління Нацполіції в Києві заявило, що передавало інформацію про можливий замах в СБУ, але СБУ передало в слідче управління Нацполіції.
"В свою чергу, головне слідче управління Нацполіції повідомило, що за фактом можливого замаху досудове розслідування не ведеться.
Тобто з цих всіх відповідей та перекидань відповідальності з одного відомства на інше можна зробити висновок – що НІЯКОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАМАХУ НЕ БУЛО", - додав парламентар.
Що передувало?
- У січні 2026 року Ігоря Коломойського, який перебуває у СІЗО, мали доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.
- Проте його не доставили, оскільки з'явилася інформація, що "невстановленими особами планується реалізувати заходи посягання на життя та здоров’я Коломойського".
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