На Коломойського не планувалося ніякого замаху, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Замаху на колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігоря Коломойського не планувалося.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На Коломойського не планувалось ніякого замаху Саме це випливає з відповіді Головного слідчого управління СБУ та Нацполіції. ... А тепер від СБУ є відповідь, що вони нічого не знають про замах і передали справу в Нацполіцію", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончаренка, Печерське управління Нацполіції в Києві заявило, що передавало інформацію про можливий замах в СБУ, але СБУ передало в слідче управління Нацполіції.

"В свою чергу, головне слідче управління Нацполіції повідомило, що за фактом можливого замаху досудове розслідування не ведеться.



Тобто з цих всіх відповідей та перекидань відповідальності з одного відомства на інше можна зробити висновок – що НІЯКОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАМАХУ НЕ БУЛО", - додав парламентар.







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Що передувало?

У січні 2026 року Ігоря Коломойського, який перебуває у СІЗО, мали доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.

Проте його не доставили, оскільки з'явилася інформація, що "невстановленими особами планується реалізувати заходи посягання на життя та здоров’я Коломойського".

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