Депутат Ужгородского горсовета не задекларировал гостиничный комплекс стоимостью 50 млн: его будут судить

Действующий депутат Ужгородского горсовета не указал в декларации о пользовании гостинично-ресторанным комплексом стоимостью почти 50 млн грн, а также задекларировал вместе с женой наличные средства, происхождение которых не подтверждается официальными доходами, на сумму свыше 28 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета, которого обвиняют во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год.

Депутат не задекларировал гостиничный комплекс

По результатам полной проверки декларации НАЗК установило, что депутат не указал сведения об использовании гостинично-ресторанного комплекса на окраине Ужгорода стоимостью почти 50 млн грн.



В комплекс входят отель площадью более 1074 кв. м, баня, пищевой блок с бассейном, кафе-бар и другая недвижимость. Эти объекты функционируют около 20 лет.

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Задекларированные доходы не соответствуют реальным

Кроме того, депутат вместе с женой задекларировал более 108 млн грн наличных в гривневом эквиваленте. В то же время их официально подтвержденные финансовые возможности позволяли накопить чуть более 79,7 млн грн. Разница превышает 28,3 млн грн.



Депутату инкриминируется умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию физического лица (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

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