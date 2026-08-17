Депутат Ужгородської міськради не задекларував готельний комплекс за 50 млн: його судитимуть

Чинний депутат Ужгородської міськради не вказав у декларації користування готельно-ресторанним комплексом вартістю майже 50 млн грн, а також задекларував із дружиною готівку, походження якої не підтверджують офіційні доходи на понад 28 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік.

Депутат не задекларував готельний комплекс

За результатами повної перевірки декларації НАЗК встановило, що депутат не зазначив відомості про користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода вартістю майже 50 млн грн.



До комплексу входять готель площею понад 1074 кв. м, лазня, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інша нерухомість. Ці об’єкти функціонують близько 20 років.

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Задекларовані доходи не відповідають реальним

Крім того, депутат разом із дружиною задекларував понад 108 млн грн готівки у гривневому еквіваленті. Водночас їхні офіційно підтверджені фінансові можливості дозволяли накопичити трохи понад 79,7 млн грн. Різниця перевищує 28,3 млн грн.



Депутату інкриміновано умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

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