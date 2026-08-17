Почти 2 тысячи памятников Украины повреждены или уничтожены: прокуратура сообщила о подозрении 11 оккупантам

В Украине зафиксированы случаи повреждения или уничтожения 1990 памятников культурного наследия в результате действий российских военных. Кроме того, правоохранительные органы фиксируют случаи незаконных раскопок и присвоения украинских культурных ценностей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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В Украине зафиксировано повреждение или уничтожение 1990 памятников культурного наследия в результате неправомерных действий представителей вооруженных сил РФ.

По фактам разрушения и уничтожения культурных ценностей прокуроры совместно с правоохранительными органами сообщили о подозрении 11 представителям вооруженных сил РФ по ст. 438 УК Украины.

Отдельно документируются преступления против культурного наследия на временно оккупированных территориях, где Россия не только повреждает памятники, но и изымает и присваивает культурные ценности.

Один из таких фактов установлен в оккупированном Крыму.

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РФ присваивает украинские ценности

После захвата полуострова российские археологи проводили незаконные раскопки на территории памятника национального значения "Городище средневекового Солхата" в Старом Крыму.

Работы проводились без разрешений Украины. В результате раскопок культурный слой памятника XIII–XIV веков был частично разрушен.



В ходе этих работ изымались археологические ценности — элементы древней водопроводной системы, глиняные чаши и фрагменты керамической посуды.



Часть найденных предметов один из участников экспедиции передал в Государственный Эрмитаж. Впоследствии Россия включила их в Государственный каталог собственного музейного фонда.

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Таким образом, украинский памятник на оккупированной территории подвергся разрушению, а изъятые из него артефакты были фактически оформлены государством-агрессором как часть собственного музейного наследия.



По данным следствия, к этому причастны научный сотрудник Государственного Эрмитажа и представитель так называемого "Института археологии Крыма Российской академии наук".





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Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила им о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).