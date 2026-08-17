Майже 2 тисячі пам’яток України пошкоджені або знищені: прокуратура повідомила про підозру 11 окупантам

В Україні зафіксували пошкодження або знищення 1990 пам’яток культурної спадщини внаслідок дій російських військових. Окремо правоохоронці документують незаконні розкопки та привласнення українських культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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В Україні зафіксовано пошкодження або знищення 1990 пам’яток культурної спадщини внаслідок неправомірних дій представників збройних сил рф.

За фактами руйнування та знищення культурних цінностей прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 11 представникам збройних сил рф за ст. 438 КК України.

Окремо документуються злочини проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях, де росія не лише пошкоджує пам’ятки, а й вилучає та привласнює культурні цінності.

Один із таких фактів встановлено в окупованому Криму.

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РФ привласнює українські цінності

Після захоплення півострова російські археологи проводили незаконні розкопки на території пам’ятки національного значення "Городище середньовічного Солхату" у Старому Криму.

Роботи здійснювали без дозволів України. Унаслідок розкопок культурний шар пам’ятки XIII–XIV століть було частково зруйновано.



Під час цих робіт вилучали археологічні цінності - елементи давньої водопровідної системи, полив’яні чаші та фрагменти керамічного посуду.



Частину знайдених предметів один із учасників експедицій передав до Державного Ермітажу. Надалі росія включила їх до Державного каталогу власного музейного фонду.

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Таким чином українська пам’ятка на окупованій території зазнала руйнування, а вилучені з неї артефакти були фактично оформлені державою-агресором як частина власної музейної спадщини.



За даними слідства, до цього причетні науковий співробітник Державного Ермітажу та представник так званого "Інституту археології Криму російської академії наук".





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Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила їм про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).