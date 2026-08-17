Сбитый над Латвией беспилотник залетел из территории Беларуси, - Минобороны страны

Сбитый на прошлой неделе истребителями НАТО дрон в Латвии залетел в воздушное пространство страны с территории соседней Беларуси.

Об этом министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил в эфире латвийского телевидения, передает LSM, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что заявил министр

По словам Мелниса, происхождение беспилотника остается невыясненным, а его части до сих пор изучают эксперты. В то же время министр заверил, что беспилотники, залетающие на территорию Латвии, будут и впредь сбиваться, поскольку это вопрос безопасности граждан страны.

"Риски, связанные с дронами, залетающими (в латвийское воздушное пространство — ред.), существуют. Украина, защищаясь, продолжает наносить удары беспилотниками по территории России, а Россия прибегает к контрмерам", — сказал он.

Вероятно, это был украинский беспилотник, который атаковал цели на территории России и был сбит с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы, добавляет телеканал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сбитый над Латвией дрон мог быть операцией "под чужим флагом", — премьер Литвы Синкявичюс

О защите границы

Глава Минобороны признал, что в настоящее время на границах Латвии недостаточно систем и радаров для противодействия БПЛА. Впрочем, Мелнис напомнил о плане развертывания оборудования латвийского производства вдоль всей границы с РФ и Беларусью до конца сентября.

По его словам, в тот же день он встречался с представителями Национальных вооруженных сил, чтобы рассмотреть текущую ситуацию и оценить, нужны ли корректировки в плане.

Контекст

Ночью 14 августа истребители НАТО сбили неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Из-за этого в нескольких районах страны была объявлена тревога, а Финляндия временно ограничила воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО об инцидентах с дронами в Латвии и Румынии: Готовы круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы