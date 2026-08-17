Сбитый над Латвией беспилотник залетел из территории Беларуси, - Минобороны страны
Сбитый на прошлой неделе истребителями НАТО дрон в Латвии залетел в воздушное пространство страны с территории соседней Беларуси.
Об этом министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил в эфире латвийского телевидения, передает LSM, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил министр
По словам Мелниса, происхождение беспилотника остается невыясненным, а его части до сих пор изучают эксперты. В то же время министр заверил, что беспилотники, залетающие на территорию Латвии, будут и впредь сбиваться, поскольку это вопрос безопасности граждан страны.
"Риски, связанные с дронами, залетающими (в латвийское воздушное пространство — ред.), существуют. Украина, защищаясь, продолжает наносить удары беспилотниками по территории России, а Россия прибегает к контрмерам", — сказал он.
Вероятно, это был украинский беспилотник, который атаковал цели на территории России и был сбит с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы, добавляет телеканал.
О защите границы
Глава Минобороны признал, что в настоящее время на границах Латвии недостаточно систем и радаров для противодействия БПЛА. Впрочем, Мелнис напомнил о плане развертывания оборудования латвийского производства вдоль всей границы с РФ и Беларусью до конца сентября.
По его словам, в тот же день он встречался с представителями Национальных вооруженных сил, чтобы рассмотреть текущую ситуацию и оценить, нужны ли корректировки в плане.
Контекст
- Ночью 14 августа истребители НАТО сбили неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Из-за этого в нескольких районах страны была объявлена тревога, а Финляндия временно ограничила воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.
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