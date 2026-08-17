Збитий над Латвією безпілотник залетів із території Білорусі, - Міноборони країни
Збитий минулого тижня винищувачами НАТО дрон у Латвії залетів у повітряний простір країни з території сусідньої Білорусі.
Про це міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс сказав в ефірі латвійського телебачення, передає LSM, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявив міністр
За словами Мелніса, походження безпілотника залишається нез'ясованим, а його частини досі вивчають експерти. Водночас міністр запевнив, що безпілотники, які залітають на територію Латвії, й надалі збиватимуть, оскільки це питання безпеки громадян країни.
"Ризики, пов'язані з дронами, які залітають (у латвійський повітряний простір — ред.), існують. Україна, захищаючись, продовжує завдавати ударів безпілотниками по території Росії, а Росія вдається до контрзаходів", — сказав він.
Ймовірно, це був український безпілотник, який атакував цілі на території Росії й був збитий з курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби, додає мовник.
Про захист кордону
Очільник Міноборони визнав, що наразі на кордонах Латвії недостатньо систем і радарів для протидії БпЛА. Втім, Мелніс нагадав про план розгортання обладнання латвійського виробництва вздовж усього кордону з РФ та Білоруссю до кінця вересня.
За його словами, того ж дня він зустрічався з представниками Національних збройних сил, щоб розглянути поточну ситуацію та оцінити, чи потрібні корективи до плану.
Контекст
- Проти ночі 14 серпня винищувачі НАТО збили невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Через це в кількох районах країни оголошували тривогу, а Фінляндія тимчасово обмежила повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки.
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