Збитий над Латвією безпілотник залетів із території Білорусі, - Міноборони країни

Збитий минулого тижня винищувачами НАТО дрон у Латвії залетів у повітряний простір країни з території сусідньої Білорусі.

Про це міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс сказав в ефірі латвійського телебачення, передає LSM, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив міністр

За словами Мелніса, походження безпілотника залишається нез'ясованим, а його частини досі вивчають експерти. Водночас міністр запевнив, що безпілотники, які залітають на територію Латвії, й надалі збиватимуть, оскільки це питання безпеки громадян країни.

"Ризики, пов'язані з дронами, які залітають (у латвійський повітряний простір — ред.), існують. Україна, захищаючись, продовжує завдавати ударів безпілотниками по території Росії, а Росія вдається до контрзаходів", — сказав він.

Ймовірно, це був український безпілотник, який атакував цілі на території Росії й був збитий з курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби, додає мовник.

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Про захист кордону

Очільник Міноборони визнав, що наразі на кордонах Латвії недостатньо систем і радарів для протидії БпЛА. Втім, Мелніс нагадав про план розгортання обладнання латвійського виробництва вздовж усього кордону з РФ та Білоруссю до кінця вересня.

За його словами, того ж дня він зустрічався з представниками Національних збройних сил, щоб розглянути поточну ситуацію та оцінити, чи потрібні корективи до плану.

Контекст

Проти ночі 14 серпня винищувачі НАТО збили невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Через це в кількох районах країни оголошували тривогу, а Фінляндія тимчасово обмежила повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки.

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