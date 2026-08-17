Российская ракета "Бандероль" залетела в Молдову со стороны Одесщины: Кишинев подтвердил взрыв. ВИДЕО
17 августа российская ракета-дрон типа "Бандероль", летевшая из Одесской области, пересекла государственную границу Украины в направлении Молдовы. В Кишиневе зафиксировали взрыв.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Детали
В 17:25 Воздушные силы сообщили, что баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" следуют курсом на Черноморск и Одессу. Впоследствии военные уточнили, что цель пересекла государственную границу в сторону Молдовы.
Также в Воздушных силах сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Молдова подтвердила
В Национальной армии Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны.
Как отмечается, воздушный объект на направлении Кучурган — Тирасполь зафиксировали в 17:37. Из-за инцидента власти Молдовы на 15 минут закрыли воздушное пространство в центральном секторе страны.
С радаров цель исчезла в районе села Талмаза Штефан-Водеского района. Примерно в 3 километрах от этого населенного пункта зафиксировали взрыв, после чего загорелась сухая трава. На место происшествия выехали экстренные службы и профильные специалисты для установления всех обстоятельств и документирования инцидента.
Местная полиция опубликовала видео. Ракета упала в кукурузном поле.
Справка: что такое "Бандероль"
- "Бандероль" (официальное название S8000) — это российское оружие, разработанное подсанкционной компанией "Кронштадт". Проще говоря, это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой: имеет реактивный двигатель и летит быстро (около 500 км/ч), может преодолевать расстояние до 500 километров, а в вооруженных версиях несет до 150 кг взрывчатки.
- В отличие от привычного "Шахеда", который летит медленно и по прямой, "Бандероль" способна активно маневрировать в воздухе и самостоятельно искать цель, что затрудняет ее перехват средствами ПВО — особенно когда она летит в группе с другими ракетами или дронами. Россия начала массово применять это оружие на территории Украины с 2025 года, в частности в Одесской, Харьковской областях и Киеве.
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