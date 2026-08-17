Российская ракета "Бандероль" залетела в Молдову со стороны Одесщины: Кишинев подтвердил взрыв. ВИДЕО

17 августа российская ракета-дрон типа "Бандероль", летевшая из Одесской области, пересекла государственную границу Украины в направлении Молдовы. В Кишиневе зафиксировали взрыв.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

В 17:25 Воздушные силы сообщили, что баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" следуют курсом на Черноморск и Одессу. Впоследствии военные уточнили, что цель пересекла государственную границу в сторону Молдовы.

Также в Воздушных силах сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон, взорвавшийся в Молдове, по предварительным данным, является российским, — Минобороны страны

Молдова подтвердила

В Национальной армии Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны.

Как отмечается, воздушный объект на направлении Кучурган — Тирасполь зафиксировали в 17:37. Из-за инцидента власти Молдовы на 15 минут закрыли воздушное пространство в центральном секторе страны.

С радаров цель исчезла в районе села Талмаза Штефан-Водеского района. Примерно в 3 километрах от этого населенного пункта зафиксировали взрыв, после чего загорелась сухая трава. На место происшествия выехали экстренные службы и профильные специалисты для установления всех обстоятельств и документирования инцидента.

Местная полиция опубликовала видео. Ракета упала в кукурузном поле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 106 из 128 российских БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

Справка: что такое "Бандероль"