Російська ракета "Бандероль" залетіла у Молдову з боку Одещини: Кишинів підтвердив вибух. ВIДЕО
17 серпня російська ракета-дрон типу "Бандероль", яка летіла з Одеської області, перетнула державний кордон України в напрямку Молдови. Кишинів зафіксував вибух.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
О 17:25 Повітряні сили написали, що баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" прямують курсом на Чорноморськ та Одесу. Згодом військові уточнили, що ціль перетнула державний кордон в бік Молдови.
Також у Повітряних силах повідомляли про рух реактивних БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
Молдова підтвердила
У Національній армії Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни.
Як зазначається, повітряний об'єкт на напрямку Кучурган — Тирасполь зафіксували о 17:37. Через інцидент влада Молдови на 15 хвилин закривала повітряний простір у центральному секторі країни.
Із радарів ціль зникла в районі села Талмаза району Штефан-Воде. Приблизно за 3 кілометри від цього населеного пункту зафіксували вибух, після чого загорілася суха трава. На місце події виїхали екстрені служби та профільні фахівці для встановлення всіх обставин і документування інциденту.
Місцева поліція опублікувала відео. Ракета впала у кукурудзяному полі.
Довідка: що таке "Бандероль"
- "Бандероль" (офіційна назва S8000) — це російська зброя, яку розробила підсанкційна компанія "Кронштадт". Простими словами, це щось середнє між дроном і крилатою ракетою: має реактивний двигун і летить швидко (близько 500 км/год), може долати відстань до 500 кілометрів, а на озброєних версіях несе до 150 кг вибухівки.
- На відміну від звичного "Шахеда", який летить повільно й по прямій, "Бандероль" здатна активно маневрувати в повітрі та самостійно шукати ціль, що ускладнює її перехоплення засобами ППО — особливо коли вона летить у групі з іншими ракетами чи дронами. Росія почала масово застосовувати цю зброю по території України з 2025 року, зокрема по Одеській, Харківській областях та Києву.
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