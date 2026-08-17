Російська ракета "Бандероль" залетіла у Молдову з боку Одещини: Кишинів підтвердив вибух. ВIДЕО

17 серпня російська ракета-дрон типу "Бандероль", яка летіла з Одеської області, перетнула державний кордон України в напрямку Молдови. Кишинів зафіксував вибух.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

О 17:25 Повітряні сили написали, що баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" прямують курсом на Чорноморськ та Одесу. Згодом військові уточнили, що ціль перетнула державний кордон в бік Молдови.

Також у Повітряних силах повідомляли про рух реактивних БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

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Молдова підтвердила

У Національній армії Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни.

Як зазначається, повітряний об'єкт на напрямку Кучурган — Тирасполь зафіксували о 17:37. Через інцидент влада Молдови на 15 хвилин закривала повітряний простір у центральному секторі країни.

Із радарів ціль зникла в районі села Талмаза району Штефан-Воде. Приблизно за 3 кілометри від цього населеного пункту зафіксували вибух, після чого загорілася суха трава. На місце події виїхали екстрені служби та профільні фахівці для встановлення всіх обставин і документування інциденту.

Місцева поліція опублікувала відео. Ракета впала у кукурудзяному полі.

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Довідка: що таке "Бандероль"