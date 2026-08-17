Подразделения МВД за неделю поразили более 15 тысяч вражеских целей, — Выговский
Боевые подразделения Министерства внутренних дел Украины на прошлой неделе уничтожили и поразили более 15 тысяч вражеских целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Иван Выговский сообщил в своем официальном Telegram-канале.
Более 15 тысяч целей за неделю
По словам Ивана Выговского, гвардейцы, пограничники и полицейские ежедневно наносят потери российским войскам.
Бойцы поражают военную технику и оборудование, склады, позиции и места скопления российских оккупантов.
В частности, за неделю было поражено 179 складов с боеприпасами, топливом и имуществом.
Еще почти 560 пораженных целей составляли средства связи, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиолокационные станции.
"Отдельно работаем над вражеской логистикой. За неделю было поражено 179 складов с боеприпасами, топливом и имуществом. Еще почти 560 пораженных целей — это средства связи, РЭБ, РЭР и радиолокационные станции", — отметил Иван Выговский.
Поражено более 3 тысяч мест скопления оккупантов
Важной частью работы подразделений МВД является выявление позиций, блиндажей и укрытий, где находится личный состав российских войск.
За прошедшую неделю было поражено более 3 тысяч мест скопления российских оккупантов.
Также украинские военные противодействуют вражеским беспилотным системам. Помимо тысяч обезвреженных БПЛА, в частности FPV-дронов, бойцы уничтожают российские наземные роботизированные комплексы.
За неделю было уничтожено не менее 12 таких систем.
"Боевые подразделения НГУ, ГПСУ и НПУ продолжают выполнять задачи на самых сложных направлениях фронта. Шаг за шагом лишаем оккупантов возможности атаковать наши позиции и наносить удары по украинским городам. Благодарю каждого защитника и защитницу за результативность", — подчеркнул глава МВД.
Ранее Выговский заявлял, что одним из ключевых направлений работы правоохранителей остается документирование военных преступлений, которые Россия совершает на территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль