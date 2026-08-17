Подразделения МВД за неделю поразили более 15 тысяч вражеских целей, — Выговский

Боевые подразделения Министерства внутренних дел Украины на прошлой неделе уничтожили и поразили более 15 тысяч вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Иван Выговский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

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Более 15 тысяч целей за неделю

По словам Ивана Выговского, гвардейцы, пограничники и полицейские ежедневно наносят потери российским войскам.

Бойцы поражают военную технику и оборудование, склады, позиции и места скопления российских оккупантов.

В частности, за неделю было поражено 179 складов с боеприпасами, топливом и имуществом.

Еще почти 560 пораженных целей составляли средства связи, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиолокационные станции.

"Отдельно работаем над вражеской логистикой. За неделю было поражено 179 складов с боеприпасами, топливом и имуществом. Еще почти 560 пораженных целей — это средства связи, РЭБ, РЭР и радиолокационные станции", — отметил Иван Выговский.

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Поражено более 3 тысяч мест скопления оккупантов

Важной частью работы подразделений МВД является выявление позиций, блиндажей и укрытий, где находится личный состав российских войск.

За прошедшую неделю было поражено более 3 тысяч мест скопления российских оккупантов.

Также украинские военные противодействуют вражеским беспилотным системам. Помимо тысяч обезвреженных БПЛА, в частности FPV-дронов, бойцы уничтожают российские наземные роботизированные комплексы.

За неделю было уничтожено не менее 12 таких систем.

"Боевые подразделения НГУ, ГПСУ и НПУ продолжают выполнять задачи на самых сложных направлениях фронта. Шаг за шагом лишаем оккупантов возможности атаковать наши позиции и наносить удары по украинским городам. Благодарю каждого защитника и защитницу за результативность", — подчеркнул глава МВД.

Ранее Выговский заявлял, что одним из ключевых направлений работы правоохранителей остается документирование военных преступлений, которые Россия совершает на территории Украины.

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