Підрозділи МВС за тиждень уразили понад 15 тисяч ворожих цілей, - Вигівський

Бойові підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України минулого тижня знищили та уразили понад 15 тисяч ворожих цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Понад 15 тисяч цілей за тиждень

За словами Івана Вигівського, гвардійці, прикордонники та поліцейські щодня завдають втрат російським військам.

Бійці уражають військову техніку та обладнання, склади, позиції й місця скупчення російських окупантів.

Зокрема, за тиждень було уражено 179 складів із боєприпасами, пальним та майном.

Ще майже 560 уражених цілей становили засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та радіолокаційні станції.

"Окремо працюємо по ворожій логістиці. За тиждень уражено 179 складів з боєприпасами, пальним та майном. Ще майже 560 уражених цілей – це засоби зв’язку, РЕБ, РЕР та радіолокаційні станції", – зазначив Іван Вигівський.

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Уражено понад 3 тисячі місць скупчення окупантів

Важливою частиною роботи підрозділів МВС є виявлення позицій, бліндажів та укриттів, де перебуває особовий склад російських військ.

За минулий тиждень було уражено понад 3 тисячі місць скупчення російських окупантів.

Також українські військові протидіють ворожим безпілотним системам. Окрім тисяч знешкоджених БпЛА, зокрема FPV-дронів, бійці знищують російські наземні роботизовані комплекси.

За тиждень було знищено щонайменше 12 таких систем.

"Бойові підрозділи НГУ, ДПСУ та НПУ продовжують виконувати завдання на найскладніших напрямках фронту. Крок за кроком позбавляємо окупантів можливості атакувати наші позиції та завдавати ударів по українських містах. Дякую кожному Захиснику та Захисниці за результативність", – наголосив глава МВС.

Раніше Вигівський заявляв, що одним із ключових напрямів роботи правоохоронців залишається документування воєнних злочинів, які Росія вчиняє на території України.

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