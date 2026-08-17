Patriot в Украине простаивают неделями, ракеты-перехватчики почти закончились, - CNN. ВИДЕО

Украинские военные впервые предоставили журналистам CNN доступ к системе противовоздушной обороны Patriot на территории страны, чтобы продемонстрировать острую проблему — Украина практически исчерпала запас ракет-перехватчиков.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ. Издание согласилось не раскрывать модель системы Patriot и ее местонахождение.

Текстовое сопровождение видео (Расшифровка видео) Что показано на видео CNN На кадрах, снятых CNN на территории Украины, показана боевая пусковая установка системы Patriot — камера демонстрирует крупным планом ракетные контейнеры на фоне облачного неба, детали закамуфлированного корпуса техники и гидравлические механизмы установки. Лица украинских военных на видео размыты из соображений безопасности. Далее журналист CNN в сопровождении украинского офицера обходит технику в поле, поросшем высокой травой и кукурузой — место съемки издание не раскрывает. Военный показывает журналисту элементы пусковой установки и отвечает на вопросы о ее состоянии и боевом применении. Видеосюжет иллюстрирует материал CNN о дефиците ракет-перехватчиков Patriot в Украине — именно об этом, по словам инженеров подразделения, и идет речь в разговоре, зафиксированном на записи.

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Пустые пусковые установки

Журналисты увидели 16 пусковых установок Patriot, на которых заметны следы регулярного использования, однако главный инженер подразделения по псевдониму Дмитрий рассказал, что не видел запуска ракеты с этой установки уже шесть недель.

Украина неохотно называет точное количество оставшихся перехватчиков: президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы пережить зиму, стране нужно 5% от запасов США, тогда как сейчас есть лишь 1%.

"Это действительно разрывает сердце — видеть, что у тебя есть техника, но ты не можешь перехватить ни одной ракеты. Балистические ракеты пролетают над головой, а ты ничего не можешь с этим поделать, а за твоей спиной — мирные жители", — признался Дмитрий.

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Инженер рассказал, что впервые столкнулся с ситуацией полного отсутствия перехватчиков в декабре 2025 года, и описал это ощущение как нечто вроде того, когда человек знает, как ходить или дышать, но физически не может этого делать.

Другой член экипажа — Георгий, работающий в центре управления, — рассказал, что решение о том, какую ракету перехватывать, принимается командиром подразделения на основе опыта. По его словам, самое трудное — осознавать, что цели, летящие в небе, угрожают гражданскому населению, критической инфраструктуре и семьям сослуживцев.

Причина глобального дефицита

Мировой кризис с поставками перехватчиков Patriot возник из-за их активного использования в Персидском заливе в марте и апреле — преимущественно для отражения относительно дешевых иранских атак с использованием дронов. По оценкам, богатые страны Персидского залива использовали десятки перехватчиков. Дмитрий отметил, что предвидел: конфликт на Ближнем Востоке в конечном итоге ударит и по Украине.

По данным Foreign Policy Research Institute, коалиционные силы в первые четыре дня войны с Ираном расходовали в среднем 225 перехватчиков в день, тогда как производитель Lockheed Martin выпустил в 2025 году лишь 620 единиц — около 1,7 в день. В январе Пентагон заключил семилетнее соглашение с Lockheed Martin о наращивании производства до 2000 перехватчиков в год к 2030 году.

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Собственное производство в Украине

В интервью CNN Зеленский рассказал, что предложил компаниям Raytheon и Lockheed Martin полный контроль и право собственности на любой завод по производству перехватчиков, который они разрешат открыть в Украине — при условии, что производственные мощности, инженеры и объемы будут определяться украинской стороной, а цену могут устанавливать сами производители.

На полях саммита НАТО в Анкаре в июне президент США Дональд Трамп предложил Украине лицензии на производство перехватчиков. Представители Raytheon и Lockheed Martin впоследствии посетили Киев для встречи с Зеленским, однако вскоре Трамп выразил сомнения относительно того, будут ли выданы такие лицензии.

В Белом доме заявили CNN, что никаких решений или гарантий относительно производства перехватчиков Patriot пока не принято, поскольку приоритетом остается защита американских технологий.

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