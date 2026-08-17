Patriot в Україні стоять порожні тижнями, ракети-перехоплювачі майже закінчилися, - CNN. ВIДЕО

Українські військові вперше надали журналістам CNN доступ до системи протиповітряної оборони Patriot на території країни, щоб продемонструвати критичну проблему — Україна практично вичерпала запас ракет-перехоплювачів.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ. Видання погодилося не розкривати модель системи Patriot та її локацію.

Текстовий супровід відео (Розшифровка відео) Що показано на відео CNN На кадрах, знятих CNN на території України, показана бойова пускова установка системи Patriot — камера демонструє крупним планом ракетні контейнери на тлі хмарного неба, деталі камуфльованого корпусу техніки та гідравлічні механізми установки. Обличчя українських військових на відео розмиті з міркувань безпеки. Далі журналіст CNN у супроводі українського офіцера обходить техніку в полі, порослому високою травою та кукурудзою — місце зйомки видання не розкриває. Військовий показує журналісту елементи пускової установки та відповідає на запитання про її стан і бойове застосування. Відеосюжет ілюструє матеріал CNN про дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot в Україні — саме про це, за словами інженерів підрозділу, і йдеться в розмові, зафіксованій на записі.

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Порожні пускові установки

Журналісти побачили 16 пускових установок Patriot, які мають ознаки регулярного використання, однак головний інженер підрозділу на псевдо Дмитро розповів, що не бачив запуску ракети з цієї установки вже шість тижнів.

Україна неохоче називає точну кількість перехоплювачів, що залишилися: президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб пережити зиму, країні потрібно 5% від запасів США, тоді як наразі є лише 1%.

"Це справді розриває серце — бачити, що у тебе є техніка, але ти не можеш перехопити жодної ракети. Балістичні ракети пролітають над головою, а ти нічого не можеш з цим вдіяти, а за твоєю спиною — цивільні", — зізнався Дмитро.

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Інженер розповів, що вперше зіткнувся з ситуацією повної відсутності перехоплювачів у грудні 2025 року, і описав це відчуття як щось на кшталт того, коли людина знає, як ходити чи дихати, але фізично не може цього робити.

Інший член екіпажу — Георгій, який працює в центрі управління, — розповів, що рішення про те, яку ракету перехоплювати, ухвалюється командиром підрозділу на основі досвіду. За його словами, найважче — усвідомлювати, що цілі, які летять у небі, загрожують цивільному населенню, критичній інфраструктурі та родинам побратимів.

Причина глобального дефіциту

Світова криза постачання перехоплювачів Patriot виникла через їх активне використання в Перській затоці в березні та квітні — переважно для відбиття відносно дешевих іранських дронових атак. За оцінками, багаті країни Перської затоки використали десятки перехоплювачів. Дмитро зазначив, що передбачав: конфлікт на Близькому Сході зрештою вдарить і по Україні.

За даними Foreign Policy Research Institute, коаліційні сили в перші чотири дні війни з Іраном витрачали в середньому 225 перехоплювачів на день, тоді як виробник Lockheed Martin випустив у 2025 році лише 620 одиниць — близько 1,7 на день. У січні Пентагон уклав семирічну угоду з Lockheed Martin про нарощення виробництва до 2000 перехоплювачів на рік до 2030 року.

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Власне виробництво в Україні

В інтерв'ю CNN Зеленський розповів, що запропонував компаніям Raytheon та Lockheed Martin повний контроль і власність над будь-яким заводом з виробництва перехоплювачів, який вони дозволять відкрити в Україні — за умови, що виробничі потужності, інженерів і обсяги визначатиме українська сторона, а ціну можуть встановлювати самі виробники.

На полях саміту НАТО в Анкарі у червні президент США Дональд Трамп запропонував Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів. Представники Raytheon та Lockheed Martin згодом відвідали Київ для зустрічі із Зеленським, однак невдовзі Трамп висловив сумніви щодо того, чи буде видано такі ліцензії.

У Білому домі заявили CNN, що жодних рішень чи гарантій щодо виробництва перехоплювачів Patriot поки не ухвалено, оскільки пріоритетом залишається захист американських технологій.

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