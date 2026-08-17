Экипажи истребителей МиГ-29 подорвал логистическую переправу рашистов через реку. ВИДЕО
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожили одну из переправ противника, которую оккупанты использовали в логистических целях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры удара опубликовал пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".
В частности, отмечается, что экипажи истребителей во второй раз уничтожили эту переправу, применив для ее поражения авиабомбы GBU-39.
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