Екіпажі винищувачів МіГ-29 підірвали логістичну переправу рашистів через річку. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України знищили одну з переправ противника, яку окупанти використовували для логістичних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри удару оприлюднив пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, зазначається, що екіпажі винищувачів вдруге знищили цю переправу, використавши для її ураження авіабомби GBU-39.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління операторів БпЛА РФ на східному напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повторний авіаудар Повітряних сил знищив пункт управління окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО