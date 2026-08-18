1000 школьных автобусов и 50 автономных школ: правительство утвердило планы в сфере образования
Программа деятельности правительства на 2026–2027 годы предусматривает продолжение модернизации сети высших учебных заведений, в частности путем их укрупнения и объединения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утвержденной Кабинетом Министров Программе деятельности правительства на 2026–2027 годы.
В Минобразования определили ключевые задачи
Согласно программе, Министерство образования и науки должно представить в Верховную Раду законопроект о пересмотре системы формирования и увеличения заработной платы педагогических работников.
Также планируется создать безопасные условия для обучения еще в 500 учебных заведениях благодаря строительству, ремонту и обустройству укрытий.
Еще 500 учебных заведений должны получить возможность бесперебойно работать, в частности во время отключений электроэнергии. Кроме того, планируется создать не менее 50 автономных школ и закупить 1000 школьных автобусов.
Программа также предусматривает начало реконструкции общежитий, создание современных образовательных пространств, мастерских и лабораторий еще в 800 учреждениях общего среднего, профессионального и предвузовского образования.
В ведущих высших учебных заведениях планируется создать 10 кампусов совершенства и 10 современных исследовательских центров.
Отдельно предусмотрено удвоить академические стипендии в учреждениях профессионального, предвузовского и высшего образования. Государственные гранты на получение высшего образования должны получить не менее 60 тысяч студентов.
Также планируется комплексно преобразовать психологическую службу в учебных заведениях и увеличить охват учащихся обучением по предмету "Защита Украины" с 65% до 100%.
Школы и университеты ждут новых изменений
Программа предусматривает продолжение пилотного этапа реформы "Новая украинская школа" на уровне профильного среднего образования.
Среди других задач — обновление библиотек, введение должности карьерного консультанта и популяризация STEM-образования.
Кабинет Министров Украины утвердил Программу деятельности правительства 17 августа. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, основная цель документа — выстоять и победить в войне за независимость.
Программа также предусматривает введение в 2027 году добровольной накопительной системы пенсионного обеспечения.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит Программу в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
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