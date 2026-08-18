1000 шкільних автобусів і 50 автономних шкіл: уряд затвердив плани для освіти

Програма діяльності уряду на 2026–2027 роки передбачає продовження модернізації мережі закладів вищої освіти, зокрема через їх укрупнення та об’єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у затвердженій Кабінетом Міністрів Програмі діяльності уряду на 2026–2027 роки.

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У Міносвіти визначили ключові завдання

Згідно з програмою, Міністерство освіти і науки має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо перегляду системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників.

Також планується створити безпечні умови для навчання ще у 500 закладах освіти завдяки будівництву, ремонту та облаштуванню укриттів.

Ще 500 закладів освіти мають отримати можливість безперервно працювати, зокрема під час знеструмлень. Крім того, планується створити щонайменше 50 автономних шкіл та закупити 1000 шкільних автобусів.

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Програма також передбачає започаткування реконструкції гуртожитків, створення сучасних освітніх просторів, майстерень і лабораторій ще у 800 закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти.

У провідних закладах вищої освіти планують створити 10 кампусів досконалості та 10 сучасних дослідницьких центрів.

Окремо передбачено удвічі збільшити академічні стипендії у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Державні гранти на здобуття вищої освіти мають отримати щонайменше 60 тисяч студентів.

Також планується комплексно трансформувати психологічну службу в закладах освіти та збільшити охоплення учнів навчанням в осередках предмета "Захист України" з 65% до 100%.

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Школи та університети чекають на нові зміни

Програма передбачає продовження пілотного етапу реформи "Нова українська школа" на рівні профільної середньої освіти.

Серед інших завдань — оновлення бібліотек, запровадження посади кар’єрного радника та популяризація STEM-освіти.

Кабінет Міністрів України затвердив Програму діяльності уряду 17 серпня. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, основна мета документа — вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

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Програма також передбачає запровадження у 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.