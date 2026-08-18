244 боестолкновения на фронте за сутки: горячее всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 17 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 244 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, в ходе которых сбросил 306 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 138 дронов-камикадзе и осуществили 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 50 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Нескучное, Бачевск, Сопич, Уланово, Бунякино, Волфино, Горки, Рогизное, Кучеровка, Гутко-Ожинка Сумской области. Авиаудар противник нанес по району Товстодубово.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, одно средство ПВО и пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1210 человек. Также уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, пять средств ПВО, 19 наземных робототехнических комплексов, 1962 беспилотных летательных аппарата, одну тяжелую огнеметную систему, 443 единицы автомобильной и семь единиц специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили 17 вражеских штурмов. В то же время агрессор нанес три авиаудара, сбросив девять авиабомб, осуществил 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Бочково, Лиман, Избицкое, Нестерное и Волоховка.

На Купянском направлении произошло пять наступательных действий врага в сторону Радьковки и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты дважды атаковали в районах населенных пунктов Заречное и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Ризниковка, Кривая Лука, Закитное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили пять наступательных действий в районе Миньковки и в сторону Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка.

"Тридцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Шевченко, Белицкое, Новогришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Светлое, Филия", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб:

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ровно, Воздвижовка, Цветково, Горькое, Чаривное и в районе Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в направлениях Приморского, Лукьяновского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении произошло одно боевое столкновение с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

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