Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 469 970 человек (+1 210 за сутки), 12 274 танка, 48 155 артсистем, 25 162 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 469 970 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 469 970 (+1 210) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 274 (+2) шт.
- боевых бронированных машин — 25 162 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 48 155 (+55) шт.
- РСЗО — 2 040 (+3) ед.
- средства ПВО — 1 577 (+5) шт.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 292 (+19) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 467 459 (+1 962) шт.
- крылатые ракеты — 5 010 (+0) шт.
- корабли / катера — 35 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 135 891 (+443) шт.
- специальная техника — 4 547 (+7) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль