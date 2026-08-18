Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 469 970 человек (+1 210 за сутки), 12 274 танка, 48 155 артсистем, 25 162 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 469 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 469 970 (+1 210) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 274 (+2) шт.

боевых бронированных машин — 25 162 (+7) шт.

артиллерийских систем — 48 155 (+55) шт.

РСЗО — 2 040 (+3) ед.

средства ПВО — 1 577 (+5) шт.

самолетов — 439 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 292 (+19) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 467 459 (+1 962) шт.

крылатые ракеты — 5 010 (+0) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 135 891 (+443) шт.

специальная техника — 4 547 (+7) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сброс с дрона Vampire пилотами "Феникса" отбросил рашиста на несколько метров в сторону. ВИДЕО

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 38 единиц техники: десантники 77-й бригады уничтожают логистику и артиллерию оккупантов под Купянском. ВИДЕО