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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 469 970 человек (+1 210 за сутки), 12 274 танка, 48 155 артсистем, 25 162 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 469 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 469 970 (+1 210) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 274 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 162 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 48 155 (+55) шт.
  • РСЗО — 2 040 (+3) ед.
  • средства ПВО — 1 577 (+5) шт.
  • самолетов — 439 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 292 (+19) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 467 459 (+1 962) шт.
  • крылатые ракеты — 5 010 (+0) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 135 891 (+443) шт.
  • специальная техника — 4 547 (+7) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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