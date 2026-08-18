Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 469 970 осіб (+1 210 за добу), 12 274 танки, 48 155 артсистем, 25 162 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 469 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 469 970 (+1 210) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 274 (+2) од.

бойових броньованих машин - 25 162 (+7) од.

артилерійських систем - 48 155 (+55) од.

РСЗВ - 2 040 (+3) од.

засоби ППО - 1 577 (+5) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 292 (+19) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 467 459 (+1 962) од.

крилаті ракети - 5 010 (+0) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 135 891 (+443) од.

спеціальна техніка - 4 547 (+7) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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