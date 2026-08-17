Скид із дрона Vampire пілотами "Фенікса" відкинув рашиста на кілька метрів убік. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Фенікс" виявили російського піхотинця на Донеччині, який пересувався місцевістю, не зважаючи на присутність українських БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зазначили, що спочатку тримали ціль дроном "Мавік", а тим часом інший оператор підлетів на важкому дроні "Vampire" та здійснив скид.
Внаслідок точного скиду та вибуху російського військового відкинуло на кілька метрів убік.
Відеозапис моменту удару по рашисту бійці оприлюднили у телеграм-каналі підрозділу.
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