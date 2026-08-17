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Екіпажі винищувачів МіГ-29 підірвали логістичну переправу рашистів через річку. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України знищили одну з переправ противника, яку окупанти використовували для логістичних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри удару оприлюднив пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Зокрема, зазначається, що екіпажі винищувачів вдруге знищили цю переправу, використавши для її ураження авіабомби GBU-39.

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