Сброс с дрона Vampire пилотами "Феникса" отбросил рашиста на несколько метров в сторону. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Феникс" обнаружили в Донецкой области российского пехотинца, который передвигался по местности, не обращая внимания на присутствие украинских БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отметили, что сначала удерживали цель дроном "Мавик", а тем временем другой оператор подлетел на тяжелом дроне "Vampire" и произвел сброс.

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Вследствие точного сброса и взрыва российского военного отбросило на несколько метров в сторону.

Видеозапись момента удара по рашисту бойцы обнародовали в Telegram-канале подразделения.

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