Экипажи истребителей МиГ-29 подорвал логистическую переправу рашистов через реку. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожили одну из переправ противника, которую оккупанты использовали в логистических целях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры удара опубликовал пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

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В частности, отмечается, что экипажи истребителей во второй раз уничтожили эту переправу, применив для ее поражения авиабомбы GBU-39.

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