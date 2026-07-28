Напряженные бои на Востоке: ВСУ отразили десятки штурмов на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 27 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 227 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиаудара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10 600 дронов-камикадзе и осуществил 3 240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления БПЛА, 10 районов сосредоточения живой силы и один пункт управления российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1560 человек. Также было уничтожено один танк, шесть боевых бронированных машин, 71 артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, 16 наземных робототехнических комплексов, 1755 беспилотных летательных аппаратов, 548 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Петро-Ивановка, Избицкое, Анискино, Ивашкино, Симиновка и в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак врага в сторону Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону Дробышево, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки и Новомихайловки.

На Славянском направлении противник 19 раз проводил штурмы в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахово.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Александрограда и в районе Сладкого.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Староукраинка, Цветково, Луговское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.