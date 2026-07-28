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Новини Бої на сході України
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Напружені бої на Сході: ЗСУ відбили десятки штурмів на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронті на 28 липня

Загалом упродовж минулої доби, 27 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів-камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління БпЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1560 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1755 безпілотних літальних апаратів, 548 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб карта

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Симинівка та в районі Вовчанська.

Генштаб карта

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак ворога в бік Богуславки, Куп’янська, Петропавлівки та в районі Западного.

Генштаб карта

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки й Новомихайлівки.

Генштаб карта

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Генштаб карта

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

Генштаб карта

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

Генштаб карта

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

Генштаб карта

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

Генштаб карта

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Лугівське й Чарівне.

Генштаб карта

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

Генштаб карта

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Генштаб карта

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

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Генштаб ЗС (8793) бойові дії (6249) війна в Україні (8921)
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