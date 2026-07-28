Напружені бої на Сході: ЗСУ відбили десятки штурмів на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 27 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів-камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління БпЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1560 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1755 безпілотних літальних апаратів, 548 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Симинівка та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак ворога в бік Богуславки, Куп’янська, Петропавлівки та в районі Западного.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки й Новомихайлівки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Лугівське й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.