РФ атаковала Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области: трое погибших, 11 пострадавших
В течение суток российские войска атаковали приграничные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей. В Сумской области погибли три человека и трое пострадали, в Харьковской области ранены и получили травмы семь человек, а в Черниговской области травму получил один мирный житель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Сумщина
"В результате ударов врага на территории Сумской области за сутки погибли три человека, пострадали трое мирных жителей. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры", - сообщили в Сумской ОВА.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 18 августа сообщили в Сумской ОВА.
- В Бездрицкой громаде в результате взрыва вражеского БПЛА погиб 43-летний мужчина, ранения получили мужчины в возрасте 35 и 40 лет.
- В Лебединской громаде в результате попадания БПЛА в грузовик пострадал (острая реакция на стресс) 38-летний мужчина.
- В медицинском учреждении умер 62-летний мужчина, который был ранен 13 августа в результате попадания вражеского беспилотника в Лебединской громаде.
- В Краснопольской громаде 46-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете и погиб в результате полученных травм.
В течение суток, с утра 17 августа до утра 18 августа 2026 года, российские войска совершили 40 обстрелов по 20 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Под ударами врага оказались населённые пункты следующих громад:
▪️Сумская
▪️Бездрицкая
▪️Юнаковская
▪️Краснопольская
▪️Эсманьская
▪️Шосткинская
▪️Середино-Будская
▪️Ямпольская
▪️Свесская
▪️Новослободская
▪️Путивльская
▪️Великописаревская.
Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Харьковщина
- "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе - ребенок", - сообщили в Харьковской ОВА.
- В г. Изюм получили ранения 18-летний мужчина и 9-летний мальчик, острую стрессовую реакцию перенесли женщины 54 и 77 лет и мужчины 71 и 57 лет; в пос. Золочев ранен 28-летний мужчина.
- Также медики оказали помощь 15-летнему юноше, который 14 августа получил ранения в с. Веселое Лозовской громады.
Враг атаковал БПЛА в Индустриальном районе Харькова.
Враг активно применял на территории Харьковской области различные виды вооружения:
▪️1 ракета;
▪️2 КАБ;
▪️1 РСЗО;
▪️3 БПЛА типа "Молния";
▪️77 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Черниговщина
Об ударах РФ по Черниговской области сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной государственной администрации.
- Вчера в результате удара "бандероллю" по Чернигову получил травму 38-летний гражданский мужчина - лечится амбулаторно.
- Вечером враг атаковал "геранью" Мену Корюковского района. Поврежден двухэтажный дом. Также на месте попадания - пожар. Около часа пожарные ликвидировали возгорание.
- В селах Сновской громады были зафиксированы попадания "гербер". В одном из сел загорелись 22 тонны грубых кормов, в другом - удар пришелся по сельхозпредприятию. Там загорелась техника и складское здание.
- В селе Городнянской громады в результате удара БПЛА загорелся продуктовый магазин.
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