РФ атаковала Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области: трое погибших, 11 пострадавших

В течение суток российские войска атаковали приграничные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей. В Сумской области погибли три человека и трое пострадали, в Харьковской области ранены и получили травмы семь человек, а в Черниговской области травму получил один мирный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Сумщина

"В результате ударов врага на территории Сумской области за сутки погибли три человека, пострадали трое мирных жителей. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры", - сообщили в Сумской ОВА.



О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 18 августа сообщили в Сумской ОВА.

В Бездрицкой громаде в результате взрыва вражеского БПЛА погиб 43-летний мужчина, ранения получили мужчины в возрасте 35 и 40 лет.

В Лебединской громаде в результате попадания БПЛА в грузовик пострадал (острая реакция на стресс) 38-летний мужчина.

В медицинском учреждении умер 62-летний мужчина, который был ранен 13 августа в результате попадания вражеского беспилотника в Лебединской громаде.

В Краснопольской громаде 46-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете и погиб в результате полученных травм.

В течение суток, с утра 17 августа до утра 18 августа 2026 года, российские войска совершили 40 обстрелов по 20 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области.



Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.



Под ударами врага оказались населённые пункты следующих громад:

▪️Сумская

▪️Бездрицкая

▪️Юнаковская

▪️Краснопольская

▪️Эсманьская

▪️Шосткинская

▪️Середино-Будская

▪️Ямпольская

▪️Свесская

▪️Новослободская

▪️Путивльская

▪️Великописаревская.



Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.



Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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Харьковщина

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе - ребенок", - сообщили в Харьковской ОВА.

В г. Изюм получили ранения 18-летний мужчина и 9-летний мальчик, острую стрессовую реакцию перенесли женщины 54 и 77 лет и мужчины 71 и 57 лет; в пос. Золочев ранен 28-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 15-летнему юноше, который 14 августа получил ранения в с. Веселое Лозовской громады.



Враг атаковал БПЛА в Индустриальном районе Харькова.



Враг активно применял на территории Харьковской области различные виды вооружения:



▪️1 ракета;

▪️2 КАБ;

▪️1 РСЗО;

▪️3 БПЛА типа "Молния";

▪️77 БПЛА (тип устанавливается).



Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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Черниговщина

Об ударах РФ по Черниговской области сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной государственной администрации.

Вчера в результате удара "бандероллю" по Чернигову получил травму 38-летний гражданский мужчина - лечится амбулаторно.

Вечером враг атаковал "геранью" Мену Корюковского района. Поврежден двухэтажный дом. Также на месте попадания - пожар. Около часа пожарные ликвидировали возгорание.

В селах Сновской громады были зафиксированы попадания "гербер". В одном из сел загорелись 22 тонны грубых кормов, в другом - удар пришелся по сельхозпредприятию. Там загорелась техника и складское здание.

В селе Городнянской громады в результате удара БПЛА загорелся продуктовый магазин.

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