РФ атакувала Сумщину, Харківщину та Чернігівщину: троє загиблих, 11 постраждалих

Російські війська протягом доби атакували прикордонні райони Сумської, Харківської та Чернігівської областей. На Сумщині загинули троє людей і троє постраждали, на Харківщині поранено та травмовано семеро людей, а на Чернігівщині травмувався один цивільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Сумська

"Внаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу загинули троє людей, постраждали троє мирних жителів. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури", - повідомили в Сумській ОВА.



Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 18 серпня повідомили в Сумській ОВА.

У Бездрицькій громаді через детонацію ворожого БпЛА загинув 43-річний чоловік, поранення отримали чоловіки віком 35 та 40 років.

У Лебединській громаді внаслідок влучання БпЛА у вантажівку постраждав (гостра реакція на стрес) 38-річний чоловік.

У медичному закладі помер 62-річний чоловік, який був поранений 13 серпня внаслідок влучання ворожого безпілотника в Лебединській громаді.

У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі й загинув внаслідок отриманих травм.

Протягом доби, з ранку 17 серпня до ранку 18 серпня 2026 року, російські війська здійснили 40 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.



Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

▪️Сумська

▪️Бездрицька

▪️Юнаківська

▪️Краснопільська

▪️Есманьська

▪️Шосткинська

▪️Середино-Будська

▪️Ямпільська

▪️Свеська

▪️Новослобідська

▪️Путивльська

▪️Великописарівська.



Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.



Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

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Харківщина

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина", - повідомили в Харківській ОВА.

У м. Ізюм зазнали поранень 18-річний чоловік і 9-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес жінки 54 і 77 років та чоловіки 71 і 57 років; у сел. Золочів поранено 28-річного чоловіка.

Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 14 серпня зазнав поранень у с. Веселе Лозівської громади.



Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.



Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:



▪️1 ракета;

▪️2 КАБ;

▪️1 РСЗВ;

▪️3 БпЛА типу "Молнія";

▪️77 БпЛА (тип встановлюється).



Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

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Чернігівщина

Про удари РФ по Чернігівщині повідомив В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської обласної державної адміністрації.

Учора через удар "бандероллю" по Чернігову травмувався 38-річний цивільний чоловік - лікується амбулаторно.

Увечері ворог "геранню" атакував Мену Корюківського району. Пошкоджений двоповерховий будинок. Також на місці влучання - пожежа. Близько години вогнеборці ліквідували займання.

У селах Сновської громади були прильоти "гербер". В одному з сіл загорілося 22 тонни грубих кормів, в іншому - удар прийшовся по сільгосппідприємству. Там загорілася техніка й складська будівля.

У селі Городнянської громади через удар БпЛА загорівся продуктовий магазин.

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