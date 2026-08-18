РФ атакувала Сумщину, Харківщину та Чернігівщину: троє загиблих, 11 постраждалих
Російські війська протягом доби атакували прикордонні райони Сумської, Харківської та Чернігівської областей. На Сумщині загинули троє людей і троє постраждали, на Харківщині поранено та травмовано семеро людей, а на Чернігівщині травмувався один цивільний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Сумська
"Внаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу загинули троє людей, постраждали троє мирних жителів. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури", - повідомили в Сумській ОВА.
Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 18 серпня повідомили в Сумській ОВА.
- У Бездрицькій громаді через детонацію ворожого БпЛА загинув 43-річний чоловік, поранення отримали чоловіки віком 35 та 40 років.
- У Лебединській громаді внаслідок влучання БпЛА у вантажівку постраждав (гостра реакція на стрес) 38-річний чоловік.
- У медичному закладі помер 62-річний чоловік, який був поранений 13 серпня внаслідок влучання ворожого безпілотника в Лебединській громаді.
- У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі й загинув внаслідок отриманих травм.
Протягом доби, з ранку 17 серпня до ранку 18 серпня 2026 року, російські війська здійснили 40 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
▪️Сумська
▪️Бездрицька
▪️Юнаківська
▪️Краснопільська
▪️Есманьська
▪️Шосткинська
▪️Середино-Будська
▪️Ямпільська
▪️Свеська
▪️Новослобідська
▪️Путивльська
▪️Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
Харківщина
- "Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина", - повідомили в Харківській ОВА.
- У м. Ізюм зазнали поранень 18-річний чоловік і 9-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес жінки 54 і 77 років та чоловіки 71 і 57 років; у сел. Золочів поранено 28-річного чоловіка.
- Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 14 серпня зазнав поранень у с. Веселе Лозівської громади.
Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 ракета;
▪️2 КАБ;
▪️1 РСЗВ;
▪️3 БпЛА типу "Молнія";
▪️77 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
Чернігівщина
Про удари РФ по Чернігівщині повідомив В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської обласної державної адміністрації.
- Учора через удар "бандероллю" по Чернігову травмувався 38-річний цивільний чоловік - лікується амбулаторно.
- Увечері ворог "геранню" атакував Мену Корюківського району. Пошкоджений двоповерховий будинок. Також на місці влучання - пожежа. Близько години вогнеборці ліквідували займання.
- У селах Сновської громади були прильоти "гербер". В одному з сіл загорілося 22 тонни грубих кормів, в іншому - удар прийшовся по сільгосппідприємству. Там загорілася техніка й складська будівля.
- У селі Городнянської громади через удар БпЛА загорівся продуктовий магазин.
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