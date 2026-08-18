Стоит уже сейчас выстраивать отношения с АдГ, не все там занимают антиукраинскую позицию, - "слуга народа" Чернев

Украине уже сейчас следует налаживать отношения с немецкой партией "Альтернатива для Германии" на фоне усиления правых настроений в Европе.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Европу тянет вправо. Что сулят Украине ближайшие выборы в странах Старого Света?".

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Выборы в Германии

Поворот Германии "вправо", по его словам, связан со спросом общества на ультраправых и усилением партии "Альтернатива для Германии".

"Что в перспективе заставит идти в коалицию системные партии — такие, как ХДС/ХСС или СДПГ. Хотя сейчас существует условный санитарный кордон, по которому они не вступают в коалицию с "АдГ". Но, думаю, это все же произойдет; либо же "АдГ" настолько укрепит свои позиции, что сможет самостоятельно формировать правительство уже в следующем Бундестаге", — пояснил парламентарий.

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Стоит налаживать отношения

По мнению Чернева, Украине стоит выстраивать отношения с партией "Альтернатива для Германии".

"Да, мы видим ее позицию относительно помощи Украине — и есть определенные оговорки относительно дальнейших перспектив помощи со стороны Германии (которая, в общем-то, на сегодняшний день является лидером в оказании помощи Украине). Плюс Германия имеет наибольший вес внутри Европейского Союза — и от этого зависит наше дальнейшее продвижение в вопросе вступления в ЕС.

Поэтому я уже сейчас считаю, что нужно выстраивать отношения с АдГ. И помнить, что в "Альтернативе для Германии" представлены разные люди. Не все они, скажем так, выступают против помощи Украине. Феномен АдГ в том, что она пользуется поддержкой именно в Восточной Германии, где традиционно, к сожалению, сильны позиции как российской агентуры, так и самой России", — подчеркнул народный депутат.

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Он отметил, что, несмотря на падение Берлинской стены, Восточная Германия не интегрировалась на 100 % в Западную Германию. И все равно существует вот такая ностальгия по условной стабильности.

"Потому что в свое время Восточная Германия жила в социалистическом лагере — и сейчас, даже несмотря на 30 лет в капиталистическом лагере, им все равно сложно интегрироваться. И на тех, кто потерял работу, тоже играют политики из "Альтернативы для Германии". И, конечно, это подогревается еще и Российской Федерацией, её пропагандой и дезинформацией.

Наша задача — сотрудничать и с ними, и с Европейским Союзом. Потому что это может стать проблемой не только для Украины, но и для Европейского Союза, в том числе и для НАТО. В этом контексте и Европейский Союз, и НАТО осознают угрозы и стараются быть готовыми к любому развитию событий", — добавил парламентарий.

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