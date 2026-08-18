Глава МИД Эстонии Цахкна призвал усилить давление на Россию после удара по Печенегам

После гибели 10 человек в результате российского ракетного удара по Печенигам в Харьковской области министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал международных партнеров не только осуждать действия РФ, но и усиливать давление на Кремль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в социальной сети X.

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"Атака преследовала лишь одну цель - террор"

Глава эстонского МИД заявил, что Россия вновь сознательно атаковала мирных украинцев.

"Десять жизней оборвались в результате атаки, которая преследовала лишь одну цель - террор. Это серьезные нарушения международного права и продолжение практики использования человеческой жизни в качестве оружия", - подчеркнул Цахкна.

По его словам, за такие действия должна последовать полная ответственность.

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Давление и изоляция России

Цахкна призвал международное сообщество продолжать изоляцию РФ и добиваться того, чтобы продолжение войны становилось для российского руководства все более дорогостоящим.

"Давление на Россию должно усилиться. Изоляция должна продолжаться. Цена агрессии должна расти, пока Кремль не изменит своих расчетов", - заявил министр.

Утром 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по Печенигам Харьковской области. В результате атаки погибли 10 человек.

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