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Новини Естонія про війну в Україні
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Глава МЗС Естонії Цахкна закликав посилити тиск на Росію після удару по Печенігах

Обстріл Печенігів

Після загибелі 10 людей унаслідок російського ракетного удару по Печенігах на Харківщині міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав міжнародних партнерів не лише засуджувати дії РФ, а й посилювати тиск на Кремль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Цахкна написав у соцмережі X.

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"Атака мала лише одну мету – терор"

Глава естонського МЗС заявив, що Росія знову свідомо атакувала мирних українців.

"Десять життів обірвалися внаслідок атаки, яка мала лише одну мету – терор. Це серйозні порушення міжнародного права та продовження практики використання людського життя як зброї", – наголосив Цахкна.

За його словами, за такі дії має настати повна відповідальність.

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Тиск та ізоляція Росії

Цахкна закликав міжнародну спільноту продовжувати ізоляцію РФ і домагатися того, щоб продовження війни ставало для російського керівництва дедалі дорожчим.

"Тиск на Росію має посилитися. Ізоляція має тривати. Ціна агресії має зростати, доки Кремль не змінить своїх розрахунків", – заявив міністр.

Вранці 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області. Внаслідок атаки загинули 10 людей.

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Автор: 

Естонія (1654) жертви (2077) атака (1955) Цахкна Маргус (175) Харківська область (3103) Чугуївський район (436) Печеніги (16)
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