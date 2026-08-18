Москва пригрозила Японии "контрмерами" из-за поддержки Украины и спора вокруг Курил

Россия вызвала посла Японии и пригрозила Токио "контрмерами" после дипломатического конфликта, связанного с поездкой Владимира Путина на спорные Курильские острова. В Москве претензии Японии в связи с визитом российского лидера также связали с санкциями против РФ и поддержкой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ от 18 августа, передают российские СМИ.

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Москва вызвала японского посла

Российский МИД заявил, что выразил послу Японии "решительный протест" в связи с заявлениями премьер-министра Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотеги после визита Путина на остров Итуруп.

В Москве назвали их высказывания "антироссийскими" и заявили, что считают российский контроль над южными Курильскими островами незыблемым.

В то же время российская сторона вышла за рамки территориального спора и отдельно упомянула политику Токио в отношении войны против Украины. Москва обвинила Японию в соблюдении санкций против РФ и поддержке Киева и заявила, что "оставляет за собой право на адекватные контрмеры".

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Что предшествовало

13 августа Путин впервые за время своего многолетнего пребывания у власти посетил спорные Курильские острова, побывав на Итурупе. Токио отреагировал дипломатическим протестом. Мотеги заявил, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомай являются японскими территориями, а Такаити назвала визит Путина абсолютно неприемлемым. В МИД Японии также вызвали российского посла. Япония считает эти острова незаконно захваченными Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Россия этого не признает. Территориальный спор на протяжении десятилетий остается препятствием для заключения мирного договора между двумя странами. На фоне конфликта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также угрожал Японии "ужасными последствиями", настаивая на том, что спорные острова являются "российскими землями".

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