Москва пригрозила Японії "контрзаходами" через підтримку України та суперечку довкола Курил

Росія викликала посла Японії та пригрозила Токіо "контрзаходами" після дипломатичного конфлікту через поїздку Володимира Путіна на спірні Курильські острови. У Москві претензії Японії до візиту російського лідера пов'язали також із санкціями проти РФ та підтримкою України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ від 18 серпня, передають російські ЗМІ.

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Москва викликала японського посла

Російське МЗС заявило, що висловило послу Японії "рішучий протест" через заяви прем'єр-міністерки Санае Такаїті та глави МЗС Тосіміцу Мотеґі після візиту Путіна на острів Ітуруп.

У Москві назвали їхні висловлювання "антиросійськими" та заявили, що вважають російський контроль над південними Курильськими островами непорушним.

Водночас російська сторона вийшла за межі територіальної суперечки й окремо згадала політику Токіо щодо війни проти України. Москва звинуватила Японію у дотриманні санкцій проти РФ та підтримці Києва і заявила, що "залишає за собою право на адекватні контрзаходи".

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Що передувало

13 серпня Путін уперше за час свого багаторічного перебування при владі відвідав спірні Курильські острови, побувавши на Ітурупі. Токіо відреагував дипломатичним протестом. Мотеґі заявив, що Ітуруп, Кунашир, Шикотан та група островів Хабомаї є японськими територіями, а Такаїті назвала візит Путіна абсолютно неприйнятним. До МЗС Японії також викликали російського посла. Японія вважає ці острови незаконно захопленими Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. Росія цього не визнає. Територіальна суперечка десятиліттями залишається перешкодою для укладення мирного договору між двома країнами. На тлі конфлікту заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв також погрожував Японії "жахливими наслідками", наполягаючи, що спірні острови є "російськими землями".

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