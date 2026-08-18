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Новости Проблемы в украинской армии
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В 121-й бригаде ТрО заявили, что проблемы с обеспечением подразделения уже решены после обращения бойца к Драпатому

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В 121-й бригаде территориальной обороны ВСУ заявили, что проблемы с обеспечением конкретного подразделения, о которых ранее публично сообщал военнослужащий, уже решены, а основные потребности военнослужащих удовлетворены.

Об этом командование сообщило на странице бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция командования

В бригаде отметили, что обращения и желание близких привлечь внимание к вопросу обеспечения подразделения были услышаны. В то же время командование подчеркнуло, что дальнейшие попытки сеять уныние, ставить собственные интересы выше интересов других или презирать одних воинов под лозунгом заботы о других не содержат конструктива и стали частью информационной спецоперации врага.

По словам командования, комментарии и посты со страниц без реальных фотографий авторов, а также фейковые аккаунты, созданные для вражеских деструктивных действий, будут блокироваться.

"Мы не дадим московским ботам воспользоваться искренностью и наивностью украинцев, которые стремятся помочь, но не знают, как это лучше сделать, и на этом эмоциональном фоне становятся заложниками хорошо спланированной манипуляции", - говорится в обращении.

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Дальнейшая коммуникация

В бригаде заверили, что продолжают логистическое обеспечение подразделений и поддерживают связь с воинами, а командование батальона располагает всеми необходимыми ресурсами и средствами.

Чтобы избежать враждебного влияния, дальнейшая коммуникация будет происходить исключительно с семьями воинов в рамках координационной группы. Командование призвало читателей к информационной гигиене и критическому мышлению.

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Проблемы с обеспечением бойцов 121-й бригады ТрО уже ре'язані

Что этому предшествовало?

  • Ранее военный из Кировоградской области обратился к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому по поводу нехватки воды, еды и лекарств на позициях - в бригаде на это отреагировали. 

Автор: 

военнослужащие (6845) ВСУ (8298) тероборона (375) Драпатый Михаил (89)
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Топ комментарии
+2
Це якийсь треш - знов кацапи винні, що командування лише про себе турбується. Це невиліковний совок в дебільних макітрах командування бригади, якщо вини отаке нагородили, замість просто вибачитись перед військовими і їх рідними за недогляд і втрату контролю над .Дивлячись на фото (зліва кобриг Сергій Волков - не Вовченко, не Вовк, а Волков) не дивно, що в підрозділи забезпечення не доходить
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18.08.2026 18:04 Ответить
+1
2 дні тому писали, що за те, що вони поскаржились на таке ставлення, їм, взагалі, вимкнули старлінк.
https://antikor.info/articles/856810-bojtsov_121-j_brigady_tro_kotorye_pohalovalisj_drapatomu_na_problemy_s_obespecheniem_lishili_svjazi_v1
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18.08.2026 17:16 Ответить
+1
У кого що болить, той про те і говорить. Я так і знав, що такий негідник як має бути ще й збоченцем
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18.08.2026 17:22 Ответить

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