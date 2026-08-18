В 121-й бригаде ТрО заявили, что проблемы с обеспечением подразделения уже решены после обращения бойца к Драпатому

В 121-й бригаде территориальной обороны ВСУ заявили, что проблемы с обеспечением конкретного подразделения, о которых ранее публично сообщал военнослужащий, уже решены, а основные потребности военнослужащих удовлетворены.

Об этом командование сообщило на странице бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция командования

В бригаде отметили, что обращения и желание близких привлечь внимание к вопросу обеспечения подразделения были услышаны. В то же время командование подчеркнуло, что дальнейшие попытки сеять уныние, ставить собственные интересы выше интересов других или презирать одних воинов под лозунгом заботы о других не содержат конструктива и стали частью информационной спецоперации врага.

По словам командования, комментарии и посты со страниц без реальных фотографий авторов, а также фейковые аккаунты, созданные для вражеских деструктивных действий, будут блокироваться.

"Мы не дадим московским ботам воспользоваться искренностью и наивностью украинцев, которые стремятся помочь, но не знают, как это лучше сделать, и на этом эмоциональном фоне становятся заложниками хорошо спланированной манипуляции", - говорится в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Драпатый сообщил об информационных атаках против себя: "Заявление" от имени его жены - фейк

Дальнейшая коммуникация

В бригаде заверили, что продолжают логистическое обеспечение подразделений и поддерживают связь с воинами, а командование батальона располагает всеми необходимыми ресурсами и средствами.

Чтобы избежать враждебного влияния, дальнейшая коммуникация будет происходить исключительно с семьями воинов в рамках координационной группы. Командование призвало читателей к информационной гигиене и критическому мышлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ рассказали о "заградительных" отрядах в армии: 225-й ОШП опроверг такую практику

Что этому предшествовало?