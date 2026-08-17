Драпатый сообщил об информационных атаках против себя: "Заявление" от имени его жены является фейком
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о скоординированных информационных атаках с использованием бот-сетей. Генерал опроверг заявления в соцсетях, которые приписывались его супруге.
Об этом он написал на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
О цели информационных атак
"Должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо", — отметил Драпатый.
По его словам, цель таких кампаний — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом. Главком подчеркнул, что часть атак ведется скоординированно, с привлечением бот-сетей, и поблагодарил Министерство цифровой трансформации за их выявление и блокировку.
Опровержение относительно семьи
Драпатый отдельно подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. По его словам, любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности.
Главнокомандующий попросил соблюдать информационную гигиену — проверять источники и не распространять непроверенную информацию.
Что этому предшествовало?
- Ранее в соцсетях, в частности в Threads, распространилось "заявление", которое приписывали супруге Михаила Драпатого, Юлии. Женщина якобы заявляла о "мощном внутреннем сопротивлении" реформам Михаила Драпатого, давлении на нового главнокомандующего ВСУ "со стороны окружения бывшего руководства и политических кругов".
- В посте утверждалось, что Драпатый "рассматривает возможность досрочной отставки, если ему не будет оказана системная поддержка".
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Центр противодействия дезинформации при СНБО не нашел никаких подтверждений подлинности этого заявления или его принадлежности супруге главнокомандующего.
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