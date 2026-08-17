Драпатый сообщил об информационных атаках против себя: "Заявление" от имени его жены является фейком

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о скоординированных информационных атаках с использованием бот-сетей. Генерал опроверг заявления в соцсетях, которые приписывались его супруге.

Об этом он написал на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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О цели информационных атак

"Должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо", — отметил Драпатый.

По его словам, цель таких кампаний — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом. Главком подчеркнул, что часть атак ведется скоординированно, с привлечением бот-сетей, и поблагодарил Министерство цифровой трансформации за их выявление и блокировку.

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Опровержение относительно семьи

Драпатый отдельно подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. По его словам, любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности.

Главнокомандующий попросил соблюдать информационную гигиену — проверять источники и не распространять непроверенную информацию.

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Что этому предшествовало?

Ранее в соцсетях, в частности в Threads, распространилось "заявление", которое приписывали супруге Михаила Драпатого, Юлии. Женщина якобы заявляла о "мощном внутреннем сопротивлении" реформам Михаила Драпатого, давлении на нового главнокомандующего ВСУ "со стороны окружения бывшего руководства и политических кругов".

В посте утверждалось, что Драпатый "рассматривает возможность досрочной отставки, если ему не будет оказана системная поддержка".

Центр противодействия дезинформации при СНБО не нашел никаких подтверждений подлинности этого заявления или его принадлежности супруге главнокомандующего.

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