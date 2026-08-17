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Новости Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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Драпатый сообщил об информационных атаках против себя: "Заявление" от имени его жены является фейком

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о скоординированных информационных атаках с использованием бот-сетей. Генерал опроверг заявления в соцсетях, которые приписывались его супруге.

Об этом он написал на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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О цели информационных атак

"Должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо", — отметил Драпатый.

По его словам, цель таких кампаний — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом. Главком подчеркнул, что часть атак ведется скоординированно, с привлечением бот-сетей, и поблагодарил Министерство цифровой трансформации за их выявление и блокировку.

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Опровержение относительно семьи

Драпатый отдельно подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. По его словам, любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности.

Главнокомандующий попросил соблюдать информационную гигиену — проверять источники и не распространять непроверенную информацию.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее в соцсетях, в частности в Threads, распространилось "заявление", которое приписывали супруге Михаила Драпатого, Юлии. Женщина якобы заявляла о "мощном внутреннем сопротивлении" реформам Михаила Драпатого, давлении на нового главнокомандующего ВСУ "со стороны окружения бывшего руководства и политических кругов".
  • В посте утверждалось, что Драпатый "рассматривает возможность досрочной отставки, если ему не будет оказана системная поддержка".

  • Центр противодействия дезинформации при СНБО не нашел никаких подтверждений подлинности этого заявления или его принадлежности супруге главнокомандующего. 

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Михаил Драпатый сообщил об информационной атаке против себя и своей семьи

Михаил Драпатый сообщил об информационной атаке против себя и своей семьи

Автор: 

боты (70) кибербезопасность (699) кибератака (229) Драпатый Михаил (86)
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Топ комментарии
+9
"Подпольний обком дєйствуєт!"(с) андрєй єрмак (агент "козирь").
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17.08.2026 17:51 Ответить
+5
Ось чому генерали Марченко, Кривонос та полковник Червінський не на фронтах, а під слідством.
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17.08.2026 17:54 Ответить
+5
А в чиїх це зелених лапках знамениті ботоферми? Ай-яй-яй-яй, хто ж це такий?
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17.08.2026 18:02 Ответить

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