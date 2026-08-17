Драпатий повідомив про інформаційні атаки проти себе: "Заява" від імені його дружини є фейком

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив про скоординовані інформаційні атаки із залученням ботомереж. Генерал спростував заяви у соцмережах, які приписували його дружині.

Про це він написав на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Про мету інформатак

"Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано", — зазначив Драпатий.

За його словами, мета таких кампаній — посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Головком наголосив, що частина атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж, і подякував Міністерству цифрової трансформації за їх виявлення та блокування.

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Спростування щодо родини

Драпатий окремо наголосив, що члени його сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. За його словами, будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності.

Головнокомандувач попросив дотримуватися інформаційної гігієни — перевіряти джерела та не поширювати неперевірену інформацію.

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Що передувало?

Раніше у соцмережах, зокрема у Threads поширилася "заява", яку приписували дружині Михайла Драпатого, Юлії. Жінка нібито заявляла про "потужний внутрішній супротив" реформам Михайла Драпатого, тиск на нового головкома ЗСУ "з боку оточення колишнього керівництва та політичних кіл".

У дописі стверджувалося, нібито Драпатий "розглядає можливість дострокового складання повноважень, якщо йому не буде надано системної підтримки".

Центр протидії дезінформації при РНБО не знайшов жодних підтверджень автентичності цієї заяви чи її належності дружині головкома.

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