У 121 бригаді ТрО заявили, що проблеми із забезпеченням підрозділу вже розв’язані після звернення бійця до Драпатого

У 121 бригаді територіальної оборони ЗСУ заявили, що проблеми із забезпеченням конкретного підрозділу, про які раніше публічно повідомляв військовослужбовець, уже розв'язані, а базові потреби воїнів задоволені.

Про це командування повідомило на сторінці бригади у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція командування

У бригаді зазначили, що звернення та бажання близьких надати розголосу питанню забезпечення підрозділу були почуті. Водночас командування наголосило, що подальші спроби сіяти зневіру, ставити власні інтереси вище за інтереси інших чи зневажати одних воїнів під гаслом турботи про інших не містять конструктиву та стали частиною інформаційної спецоперації ворога.

За словами командування, коментарі та дописи зі сторінок без реальних фото авторів, а також фейкові акаунти, створені для ворожих деструктивних дій, будуть блокуватися.

"Ми не дамо московським ботам скористатися щирістю та наївністю українців, які прагнуть допомогти, але не знають, як це краще зробити, і на цьому емоційному тлі стають заручниками добре спланованої маніпуляції", — йдеться у зверненні.

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Подальша комунікація

У бригаді запевнили, що продовжують логістичне забезпечення підрозділів і підтримують зв'язок із воїнами, а командування батальйону має весь необхідний ресурс та засоби.

Щоб уникнути ворожого впливу, подальша комунікація відбуватиметься виключно із сім'ями воїнів у рамках координаційної групи. Командування закликало читачів до інформаційної гігієни та критичного мислення.

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